Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

08.01.2026 17:16
08.01.2026 17:16
Beşiktaş\'ta ayrılık! Yakup Arda\'nın yeni adresi 3. Lig
Beşiktaş, 21 yaşındaki genç oyuncu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda, ''Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur.'' denildi.

Süper Lig devi Beşiktaş'ta transfer çalışmaları son hızla devam ederken, takımdaki oyuncular için de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

YAKUP ARDA KILIÇ KARŞIYAKA'YA KİRALANDI

Beşiktaş, 21 yaşındaki genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç'ın sezon sonuna kadar TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'ya kiralandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Sezon başında Novi Pazar Kulübü'ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Yakup Arda Kılıç, 2025-26 sezonunun sonuna kadar Karşıyaka Spor Kulübü'ne geçici transfer olmuştur. Yakup Arda Kılıç'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrılık! Yakup Arda'nın yeni adresi 3. Lig

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş kariyerinde A takım ile 4 maça çıkan Yakup Arda Kılıç, bu maçlarda gol ya da asist katkısı yapamadı.

YAKUP ARDA KILIÇ KİMDİR?

Futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan, alt yaş kategorilerinde forma giydikten sonra 2023-2024 sezonunda profesyonelliğe adım atan Yakup Arda, son olarak 2025-2026 sezonunda kiralık olarak Sırbistan temsilcisi FK Novi Pazar forması giydi. Sağ ayağını kullanan genç futbolcu, hücumda kanatlarda görev yapıyor.

  • Caner atalay Caner atalay:
    gider dürümcü açar ilerde 0 0 Yanıtla
