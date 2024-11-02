Beşiktaş'ta Defansif Hatalar Mağlubiyeti Getirdi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta Defansif Hatalar Mağlubiyeti Getirdi

Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa maçında defansif hataların pahalı olduğunu belirtti.

02.11.2024 22:51
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Kasımpaşa karşısında özellikle savunma bölgesinde oldukça fazla hatalı karar verdiklerini, bunun da kendilerine çok pahalıya mal olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı"

Ligdeki ikinci mağlubiyeti yaşadıklarını dile getiren van Bronckhorst, "Art arda ikinci maçımızı kaybettik ama bu mağlubiyet daha farklı bir mağlubiyet oldu. Bütün sezon oynadığımız karakterde gibi oynayamadık bugün. İlk dakikadan itibaren ikinci toplarda, ikili mücadelelerde hatalı davrandık. Bu şekilde de maçın içine girmeniz zor oluyor. İlk yarının sonunda golü bulduk ki bu golün ikinci yarıda bize yardım etmesini ve normal oyunumuzu oynamayı düşünürdük ama bu olmadı. Her iki takım da birebirlerde iyi baskı yapmak istedi. Defansif olarak kararlarımız ceza sahası içerisinde ve etrafında hatalıydı. Buralarda gol fırsatları da verdik. Hatalı kararlarımız bize pahalıya mal oldu. Bugün açıkçası iyi oynayamadık. Maçın içerisinde olduğunuz zaman odaklandığınız zaman konsantre olursunuz. Doğru kararları veremedik" ifadelerini kullandı.

"Ben de bu mağlubiyetten dolayı son derece kötü hissediyorum"

Sezon boyunca böyle kötü maçların olabileceğinden söz eden Hollandalı teknik adam, "Net olarak şampiyonluk herkes için tabii ki de önemli. Herkes şampiyon olmak ister ama bu konuyla ilgili bir şey söylemek gerekirse bunu sahada da göstermemiz gerekir. İyi ve kötü maçlar olacaktır. Bugün kötü bir maç oldu. Ama bu konuyu bugün konuşamayız. Nisan ve mayıs aylarına oralarda girmemiz gerekir. Nisan ve mayısta oralarda olmamız gerekir. Bu yüzden maç maç gidiyoruz. Bugün bunları yapamadık. Skor üzücü, sonuç üzücü. Dürüst olmak gerekirse ben de bu mağlubiyetten dolayı son derece kötü hissediyorum. Bugün çok şeyi yanlış yaptığımızı söyleyebilirim. Ama bugün bu şekilde oynadığınız son maç olduğundan emin olmanız lazım. Ayağa kalkıp çarşamba günü Avrupa Ligi'nde oynayacağımız önemli bir maçımıza hazırlanarak galibiyetle ayrılmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

" Türkiye'de kolay maç yok"

49 yaşındaki teknik direktör, Galatasaray müsabakasındaki oyunun gerisinde kalmanın kendisini üzdüğünü aktararak, "Rakibimizin Galatasaray maçında iyi oynadığı, güçlü yönlerini gördük. İyi hazırlandık ama bugün istediğimiz oyunu oynayamadık. En üzücü şey ise pazartesi günü ulaştığımız seviyeye bugün gelememek oldu. Türkiye'de kolay maç yok. Gereğini yapmadığınız zaman işlerin ne kadar kötü olduğunu görüyorsunuz. Bu maça da her zaman hazırlandığımız gibi hazırlandık. Normalde iyi oynayan oyuncularımızın en iyi performanslarını gösteremediği zamanlar olabilir. Bugün bunu yapamadık. Maçın içerisinde değildik. Bu sene bu durumu görmemiştim. Bazen sadece formunuzda olmazsınız. Formunuzda olmadığınız zaman kendi seviyenizde, kendi çıtanızda oynayamadığınız zaman işler her zaman zor olur. İdmanlar aslında her zaman olduğu gibiydi. Galatasaray maçına hazırlandığımız gibiydi. Oradaki çıtaya sadece oradaki seviyeye ulaşamadık" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş'ta Defansif Hatalar Mağlubiyeti Getirdi - Son Dakika

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