Süper Lig devi Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Al-Musrati, Gaziantep FK maçında sakatlandı ve mücadeleye devam edemedi.
Mücadelenin 53. dakikasında sakatlanan Al-Musrati, oyuna devam edemedi. Sol bileğine darbe alan Libyalı oyuncu, tedbir amaçlı olarak kenara geldi.
Takımın en iyilerinden olan Al-Musrati yerine 54. dakikada başarılı futbolcu Daniel Amartey oyuna dahil oldu.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Al-Musrati sakatlandı - Son Dakika
Erzurum'da düzenlenen 20. İşitme Engelliler Kış Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) curling branşında Çin erkeklerde, Ukrayna kadınlarda şampiyon oldu. Ukrayna kadınlarda Macaristan'ı yenerek şampiyon olurken, Çin erkeklerde Güney Kore'yi mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, kazanmanın oyuncuları ve takım için önemli olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen yenildikleri için üzüldüklerini ifade etti.
Beşiktaş, Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ederek haftayı galibiyetle tamamladı. Galatasaray ve Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yarışında liderliklerini sürdürdü. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali matematiksel olarak sona erdi. Puan durumunda Galatasaray ve Fenerbahçe başa baş gidiyor.
Trendyol Süper Lig takımlarından Corendon Alanyaspor, 30. haftada 16 Mart Cumartesi günü Mondihome Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, ısınma hareketleri, pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaparak antrenmanı tamamladı. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Trendyol 1. Lig'de 26. hafta sonunda Manisa FK, Ümraniyespor'u 3-2 mağlup ederek galip geldi. Göztepe ise ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u 1-0 yenerek liderlik mücadelesini sürdürdü. Eyüpspor ise Ahlatcı Çorum FK'ya 1-0 mağlup olarak liderlik koltuğunu kaybetti. Göztepe, 8 maç kala Kocaelispor ile 10 puanlık fark yakalayarak avantaj sağladı.
Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın kapanış maçında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Ev sahibi ekip Sorescu ve Dragus'un golleriyle galibiyete ulaştı. Beşiktaş ise penaltı atışını kaçırarak mağlup oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftası tamamlandı. Galatasaray ve Fenerbahçe, galibiyet serilerine devam ederek şampiyonluk yarışını sürdürdü. Galatasaray liderliğini korurken, Fenerbahçe üst üste 4. galibiyetini aldı.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK'nın gollerini Sorescu ve Draguş attı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Sinan, Topalli ve Oğuz'un attığı gollerle Manisa FK galibiyete ulaştı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Manisa FK, evinde konuk ettiği Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Manisa FK'nın gollerini Sinan Osmanoğlu, Topalli ve Oğuz Gürbulak atarken, Ümraniyespor'un gollerini Saponjic ve Emre Demir kaydetti.
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'ya 2-0 yenildi. Maçın 9. dakikasında Deian Sorescu'nun golü ile Gaziantep FK öne geçti. 85. dakikada Draguş'un golü ile fark ikiye çıktı ve Beşiktaş maçı 2-0 kaybetti.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)