Beşiktaş'ta Ekonomik Strateji Açıklamaları

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında üyelerin eleştirilerini yanıtladı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Adalı, rakipleriyle aralarındaki makasın ekonomik olduğunu belirterek, "İnşaat şirketi gibi çalışacağız. 3 sene üst üste şampiyon da olsak UEFA'yı da kazansak 400 bin değil 1 milyon 400 bin forma da satsak bu borçların ödenmesinin maalesef imkanı yok. Rakiplerimiz 10 senedir yapıyor. Biz de yapacağız. Biz bir spor kulübüyüz, tüm branşlarda başarılı olacağız ama rakiplerimizin yaptığını seyretmeyeceğiz. Rakiplerimizle açılan makas maalesef ekonomik makas." diye konuştu.

Sermaye artırımında bir başarısızlık yaşamadıklarını vurgulayan Adalı, şunları kaydetti:

"1 milyar 400 milyon lira civarında para toplandı. Yaklaşık 32 milyon avro civarında bankalara ödeme yaptık ve borcumuzdan düştük. Bu, tarihimizdeki en büyük borç ödemedir. Hisse oranımız da Beşiktaş'ın cebinden 1 lira çıkmadan yüzde 51'den yüzde 71'e çıktı. Borsanın bugünkü haliyle bile 150 milyon avro civarında hissemiz oldu. UEFA ve TFF'nin kriterleri de bu sermaye artışıyla elimizi rahatlattı. Bunlar kasamızdan 1 kuruş çıkmadan yapılan sermaye artışıdır. 50 milyon avroluk sermayemiz 150 milyon avroya çıkmış. Sermaye artışıyla ilgili başarısızlık nerede var? Kulübün kaybettiği hiçbir şey yok. Belki de kendimizi düzgün anlatamıyoruz. Değişik algılarla işi şişirip kendimizi iyi anlatamıyoruz. Bana göre tarihin en başarılı ve faydalı sermaye artırımı yapılmıştır."