Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace maçı öncesi 8 değişiklikle savunmayı yeniledi - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Italiano, Crystal Palace maçı öncesi 8 değişiklikle savunmayı yeniledi

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile oynarken teknik direktör Vincenzo Italiano, Trabzonspor karşısındaki 11'ine kıyasla 8 değişiklik yaptı. Italiano savunmanın tamamını değiştirirken Ümit Akdağ ilk kez 11'de başladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Süper Lig'de deplasmanda 2-0 kaybettikleri Trabzonspor maçının 11'inden 8 değişiklik yaparak Crystal Palace mücadelesine çıktı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, sahasında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italino, geçtiğimiz hafta Süper Lig'de 2-0 mağlup oldukları Trabzonspor müsabakasının 11'inden 8 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

Beşiktaş'ın, Crystal Palace maçı 11'i şöyle:

"Alexander Nübel - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara - Wilfred Ndidi, Leandro Trossard, Fabio Miretti, Kartal Yılmaz, İlhan Fakılı - Hyeon-Gyu Oh."

Savunmanın tamamı değişti

İtalyan teknik adam, Trabzonspor deplasmanında sahaya sürdüğü defans 4'lüsünün tamamını değiştirdi. Bordo-mavililere karşı Amir Murillo, Emmaneul Agbadou, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile sahaya çıkan Italiano, Crystal Palace karşılaşmasında bu oyuncuların tamamını kulübeye çekti.

Beşiktaş, bu akşamki müsabakada; Taylan Bulut, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Kassoum Ouattara savunma hattına şans tanıdı.

Orta sahada Miretti ve Trossard kaldı

Siyah-beyazlılarda Trabzonspor mücadelesinde orta sahada görev alan futbolculardan sadece Leandro Trossard ile Fabio Miretti, İngiliz ekibine karşı 11'de başladı.

Vincenzo Italiano, Salih Özcan'ın yerine Wilfred Ndidi'ye görev verirken, Vaclav Cerny - İlhan Fakılı ve Junior Olaitan - Kartal Kayra Yılmaz değişikliklerine gitti.

Oh formayı geri aldı

Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya'da oynanan Hoffenheim karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşan ancak Trabzonspor maçına yedek soyunan Hyeon-Gyu Oh ise Crystal Palace müsabakasıyla formasını geri aldı.

Yaşadığı mide rahatsızlığı sonrası Trabzonspor mücadelesinde bekleneni veremeyen Dusan Vlahovic kulübede yer aldı.

Ümit Akdağ ilk kez 11'de

Yaz transfer döneminde Corendon Alanyaspor'dan Beşiktaş'a transfer olan Ümit Akdağ, siyah-beyazlı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Şu ana kadar sadece Hoffenheim maçında 1 dakika sahaya çıkan Ümit, Süper Lig'de ise henüz görev almadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, yaptığı basın toplantısında, 23 yaşındaki futbolcunun bir süredir hastalığı nedeniyle oynayamadığını ve iyileşme süreci tamamlandıktan sonra daha fazla görev alacağını dile getirmişti.

Kartal Kayral Yılmaz 8 maç sonra 11'e döndü

Son olarak 27 Ağustos 2026 tarihinde Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Kauno Zalgiris mücadelesine 11'de başlayan Kartal Kayra Yılmaz, tam 8 maç aranın ardından yeniden Teknik Direktör Italiano'dan bu şansı buldu.

Kartal, Süper Lig'de ve Avrupa Ligi'nde toplam 5 müsabakada 130 dakika oynadı.

Dolmabahçe'de tribünler doldu

Beşiktaş taraftarı, Crystal Palace maçında takımı desteklemek için tribünlerin tamamını doldurdu. Batı ve Kuzey tribünündeki futbolseverler siyah, Doğu ve Güney tribünündeki taraftarlar da beyaz renk giyerek görsel şölen oluşturdu.

Aynı zamanda maçta önce tribünlerde koreografi de yapıldı. Büyük Kartal figürü, savaşçılar ve siyah-beyazlı bayrakların yer aldığı koreografide İngilizce olarak; 'Never Surrender, Never Give Up (Asla teslim olma, asla vazgeçme)' yazısı yer aldı.

Kaynak: İHA
Vincenzo ItalianoTrabzonsporÜmit AkdağBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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