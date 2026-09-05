Beşiktaş'ta Italiano ilk derbisini kazandı, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe karşısında çıktığı ilk derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle sahadan 3 puanla dönerken, İtalyan teknik adam böylece takımın başında çıktığı 10 maçta 8. galibiyetini elde etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Fenerbahçe karşısında çıktığı ilk derbiden galip ayrıldı.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe'yi Rıdvan Yılmaz ve Dusan Vlahovic'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano da bu maçla birlikte Süper Lig'de çıktığı ilk derbiden galip ayrılmayı başardı.
Siyah-beyazlıların başında 6'sı Avrupa kupaları, 4'ü ligde olmak üzere 10 maça çıkan İtalyan teknik adam, 8 galibiyet alırken, 2 kez de sahadan mağlup ayrıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Italiano ilk derbisini kazandı, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yendi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?