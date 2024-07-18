Beşiktaş\'ta neler oluyor? Immobile\'yi gören Aboubakar\'ın içinden Ronaldo çıktı

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Süper Lig devi Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin takıma dahil olması sonrası gözler takımın diğer golcüsü Vincent Aboubakar'a çevrildi. Geçen sezon kadro dışı kalan Aboubakar'ın performansı, İtalyan golcü sonrası yükselişe geçti.

ABOUBAKAR'IN PERFORMANSI UÇUŞA GEÇTİ

Ciro Immobile'nin transferi takımın eski golcülerine olumlu yansıdı. Fanatik'te yer alan habere göre siyah-beyazlılarda, Immobile transferi sonrası Vincent Aboubakar'ın performansı yükseldi. Bu durum Aboubakar'ın satışına ilişkin yönetimin kafasını karıştırdı.

MAAŞINI YÜKSEK, KULÜP BULUNAMIYOR

Beşiktaş'ın yollarını ayırmayı planladığı Aboubakar'ın Immobile'nin gelişi sonrası performansının artması da gözlerden kaçmadı. Siyah-beyazlılar, yine de beklenilen teklifin gelmesi durumunda Aboubakar ile yolları ayıracak. Ancak Kamerunlu golcü, 3.2 milyon euroluk maaşını karşılayabilecek bir kulüp bulmuş değil.