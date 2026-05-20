Beşiktaş'ta Orkun Kökçü en çok süre alan futbolcu

Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu sona ererken Beşiktaş'ta en çok süre alan futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan siyah-beyazlı futbol takımında, teknik direktörler Ole Gunnar Solskjaer ile Sergen Yalçın yönetiminde toplam 37 farklı futbolcu forma şansı buldu.

Ligde bu sezon 30 maçın 29'una ilk 11'de başlayan ve toplam 2485 dakika sahada kalan Orkun Kökçü, Beşiktaş'ın en çok süre alan ismi olarak dikkati çekti.

İlk üçte Türk oyuncular yer aldı

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Orkun Kökçü'nün yanı sıra Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz, ilk yarıda en fazla süreyi alan üç isim olarak ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte formayı kolay bırakmayan söz konusu üç Türk oyuncu, sezonun genelinde istikrarlı şekilde sahada yer aldı.

34 haftalık sezonda cezası nedeniyle 4 maçta forma giyemeyen Orkun Kökçü, kalan 30 müsabakada 2485 dakika ile en fazla süreyi alan futbolcu olmayı başardı.

Orkun'u 25 mücadelede 2250 dakika ile kaleci Ersin Destanoğlu ve aynı sayıda maçta 2088 dakika görev yapan sol bek Rıdvan Yılmaz takip etti.

En tecrübelisi Mert Günok, en genci Mustafa Hekimoğlu

Beşiktaş'ta siyah-beyazlı formayı terleten futbolcular arasında en tecrübelisi devre arasında takımdan ayrılan kaleci Mert Günok oldu.

Beşiktaş'ta görev yaptığı süreçte 36 yaşında olan deneyimli file bekçisi, sırtına geçirdiği siyah-beyazlı forma ile takımının en tecrübeli oyuncusu olarak dikkati çekmişti. Şu an 37 yaşında olan Mert, 8 müsabakada 720 dakika süre kaldı.

Siyah-beyazlılarda görev yapan en genç futbolcu ise 19 yaşındaki Mustafa Erhan Hekimoğlu oldu. Beşiktaş altyapısında yetişen Mustafa, 3'ü ilk 11 olmak üzere 17 maçta 375 dakika süre buldu.

20 yabancı futbolcu ter döktü

Beşiktaş'ta bu sezon 20 yabancı futbolcu süre aldı.

Siyah-beyazlılarda sezonun genelinde Wilfred Ndidi (Nijerya), Tammy Abraham (İngiltere), Vaclav Cerny (Çekya), El Bilal Toure (Mali), Gabriel Paulista (Brezilya), Tiago Djalo (Portekiz), Rafa Silva (Portekiz), David Jurasek (Çekya), Milot Rashica (Kosova), Felix Uduokhai (Almanya), Jota Silva (Portekiz), Joao Mario (Portekiz), Jonas Svensson (Norveç), Ernest Muçi (Arnavutluk), Junior Olaitan (Benin), Emmanuel Agbadou (Fildişi Sahili), Hyeon-gyu Oh (Güney Kore), Amir Murillo (Panama), Kristjan Asllani (Arnavutluk) ve Devis Vasquez (Kolombiya) yabancı statüsünde forma giydi.

Almanya Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında görev yapan Taylan Bulut, Türk statüsünde forma giydi.

Kaptan Orkun Kökçü, 30 maçta da görev yaptı

Beşiktaş'ta forma konusunda en istikrarlı futbolcu kaptan Orkun Kökçü oldu.

Orkun, 30 maçın 29'unda ilk 11'de forma giyerken, 2485 dakika sahada kaldı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, 1 kez oyuna sonradan dahil olduğu Süper Lig'de toplam 8 gol kaydetti.

Ersin Destanoğlu, 25 maçta kaleyi korudu

Beşiktaş'ta kaleci Ersin Destanoğlu, bu sezon 25 karşılaşmada görev yaptı.

Deneyimli file bekçisi, 25 müsabakada 2250 dakika oynarken, kalesinde 29 gol gördü.

Ersin, 8 mücadeleyi ise gol yemeden noktaladı.

Sezon başında siyah-beyazlı ekibe geri dönen sol bek Rıdvan Yılmaz ise 25 müsabakada forma giyerken, 2088 dakika süre aldı.

37 futbolcu şans buldu

Beşiktaş'ta bu sezon kulübede Ole Gunnar Solskjaer ve Sergen Yalçın görev yaparken, ligde toplam 37 farklı oyuncu forma şansı buldu.

Siyah-beyazlılarda sezon içinde Joao Mario, Serkan Emrecan Terzi, Tayyip Talha Sanuç, Ernest Muçi, Mert Günok, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Rafa Silva ve Tammy Abraham takımdan ayrıldı.

Beşiktaşlı oyuncuların sezon performansı

Süper Lig'de bu sezon siyah-beyazlı formayla süre alan futbolcular şunlar:

Futbolcu Yaş Uyruk Maç İlk 11 Süre (Dakika) Orkun Kökçü 25 Türkiye 30 29 2485 Ersin Destanoğlu 25 Türkiye 25 25 2250 Rıdvan Yılmaz 24 Türkiye 25 23 2088 Vaclav Cerny 28 Çekya 30 25 2008 Wilfred Ndidi 29 Nijerya 25 23 2000 Emirhan Topçu 25 Türkiye 21 20 1742 El Bilal Toure 24 Mali 22 19 1648 Tiago Djalo 26 Portekiz 18 16 1463 Gökhan Sazdağı 31 Türkiye 17 14 1305 Tammy Abraham 28 İngiltere 18 15 1255 Junior Olaitan 24 Benin 14 13 1196 Cengiz Ünder 28 Türkiye 26 14 1165 Felix Uduokhai 28 Almanya 15 12 1124 Emmanuel Agbadou 28 Fildişi Sahili 13 12 1090 Hyeon-gyu Oh 25 Güney Kore 13 12 1088 Milot Rashica 29 Kosova 25 8 975 Amir Murillo 30 Panama 12 11 957 Kristjan Asllani 24 Arnavutluk 14 11 901 Gabriel Paulista 35 Brezilya 10 10 865 Rafa Silva 33 Portekiz 10 10 820 Mert Günok 37 Türkiye 8 8 720 David Jurasek 25 Çekya 10 7 637 Jota Silva 26 Portekiz 18 5 575 Kartal Kayra Yılmaz 25 Türkiye 13 5 516 Salih Uçan 32 Türkiye 19 5 514 Taylan Bulut 20 Almanya 7 5 445 Mustafa Hekimoğlu 19 Türkiye 17 3 375 Jonas Svensson 32 Norveç 5 4 346 Demir Ege Tıknaz 21 Türkiye 10 2 309 Yasin Özcan 20 Türkiye 2 2 167 Devrim Şahin 19 Türkiye 4 2 163 Joao Mario 33 Portekiz 2 1 105 Devis Vasquez 28 Kolombiya 1 1 90 Necip Uysal 35 Türkiye 2 1 81 Ernest Muçi 25 Arnavutluk 1 1 58 Serkan Emrecan Terzi 22 Türkiye 1 - 20 Tayyip Talha Sanuç 26 Türkiye 1 - 1

Kaynak: AA