Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile yaptıkları transfer görüşmelerini babasının anlamsız istekleri nedeniyle durdurduklarını belirtti.
Başkan Adalı, 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla yürüttükleri transfer sürecine ilişkin Anadolu Ajansı (AA) muhabirine yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Osayi-Samuel'in babasının son anda değişen anlamsız istekleri nedeniyle transferi durdurma kararı aldık. Karşı taraftan haber bekliyoruz. Daha önce konuştuğumuz şartlarımıza uyarsa gelir, aksi takdirde alternatiflerimiz hazır."
Öte yandan Beşiktaş Kulübü, bu gelişme üzerine bugün İstanbul'a geleceğini açıkladığı Osayi-Samuel'in uçak biletlerini de iptal etti.
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'ta Osayi Samuel transferi iptal oldu! İşte nedeni - Son Dakika
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