Beşiktaş, sessiz sedasız 4 gençle profesyonel sözleşme imzaladı

Siyah-Beyazlı kulüp, Beşiktaş Futbol Akademi'den 4 genç futbolcuyla profesyonel sözleşme imzaladı. Kara Kartal'da özkaynak projesinin ilk meyveleri toplandı.
Siyah-Beyazlılar'da 2004 doğumlu sah bek Burak Selver Yıldız, 2006 doğumlu kaleci Emin Yaşar, 2007 doğumlu orta saha Enes Cinemre ve 2007 doğumlu forvet Mustafa Erhan Hekimoğlu profesyonel kadroya katıldı.
Beşiktaş, genç futbolcularla 2025-26 sezonu sonuna kadar mukavele imzaladı. Açıklamada, "Futbol akademimizden yetişen, gelecekte Beşiktaş'ımıza ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Burak Selver Yıldız, Emir Yaşar, Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Enes Cinemre'ye yeni dönemde başarılar dileriz" ifadesine yer verildi.
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