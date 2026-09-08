Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi
Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı. Futbolcunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandı.
Beşiktaş Kulübü, Fenerbahçe ile oynanan derbi maçta sakatlanarak ikinci yarıya çıkamayan solbek Rıdvan Yılmaz'ın sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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