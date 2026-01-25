Beşiktaş\'ta savunmaya 1.94\'lük kule

Kadrosuna stoper transferi için yoğun mesai harcayan Süper Lig devi Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

AGBADOU TRANSFERİNDE MASADAN KALKILDI

Beşiktaş, Premier Lig ekibi Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu transfer etmek istemiş ve İngiliz ekibiyle sıkı pazarlıklar yapmıştı. Ancak Wolves'ın bitmek bilmez istekleri sonrasında siyah-beyazlılar masadan kalktı.

YENİ HEDEF ISSA DIOP

Takvim'de yer alan habere göre; Beşiktaş'ın stoper transferi için yeni hedefi Premier Lig ekibi Fulham'da forma giyen 29 yaşındaki Issa Diop oldu.

SERGEN YALÇIN'DAN ONAY

Siyah-beyazlıların 1.94 boyundaki tecrübeli oyuncu için İngiliz ekibine resmi teklif yapacağı belirtildi. Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da Diop'a onay verdiği aktarıldı. Hava toplarındaki üstünlüğü ve pas kalitesiyle dikkat çeken oyuncunun Fulham'dan ayrılabileceği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Fulham ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden 29 yaşındaki Diop, bu sezon 12 maça çıktı ve gol ya da asist katkısı yapamadı.