Beşiktaş\'ta Semih Kılıçsoy, Cagliari\'ye kiralandı

Beşiktaş'ta forma giyen forvet oyuncusu Semih Kılıçsoy, İtalya ekibi Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Semih Kılıçsoy'un 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Cagliari Calcio ile anlaşmaya varılmıştır. Semih Kılıçsoy'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerine yer verildi.
Genç golcü Semih Kılıçsoy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Beşiktaş'a veda etti. Milli golcü yaptığı paylaşımda, "10 yaşında kapısından girdiğim, bana ailen Beşiktaş'a bugün veda ediyorum. Her şey taraftarımızın önünde oynamayı, onları benim adımı haykırdığı goller atmayı hayal ettim ve bunu da yaşadım. Şimdi benim için ayrılık zamanı. İki taraf içinde hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş'ımıza başarılı bir sezon dilerim." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş altyapısında yetişen 19 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla çıktığı 87 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
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