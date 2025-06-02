Beşiktaş'ta sezon hayal kırıklığı - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ta sezon hayal kırıklığı

02.06.2025 11:19
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Beşiktaş, 2024-2025 sezonunu farklı Galatasaray galibiyetiyle başlasa da, sonrasında başarısız oldu.

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı farklı geçerek başladığı 2024-2025 sezonunu mücadele ettiği üç kulvarda elde ettiği sonuçlarla hayal kırıklığı yaşayarak noktaladı.

Trendyol Süper Lig'de sezonu Sipay Bodrum FK deplasmanında 4-0'lık galibiyetle kapatan siyah-beyazlı futbol takımı, 2024-2025'e iyi başladı ancak sonrasında beklentileri karşılayamadı.

Yeni sezona Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa şampiyonluğuyla iddialı bir başlangıç yapan siyah-beyazlılar, ligde 10. haftada sarı-kırmızılı rakibine karşı oynadığı derbinin ardından yarıştan koptu.

Önce Süper Lig'de, daha sonra UEFA Avrupa Ligi'nde beklentilerin uzağında kalan "Kara kartal", son olarak Ziraat Türkiye Kupası'na da havlu attı.

Ekim 2024'te başlayan ve yıl sonuna kadar süren süreçte yönetimsel ve sportif açıdan kaotik bir dönemden geçen Beşiktaş, ligi 62 puanla Reeder Samsunspor'un iki puan ardında 4. basamakta tamamladı.

Sezonun karnesi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda çıktığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı, topladığı 62 puanla ligi dördüncü sırada bitirdi.

Siyah-beyazlı takım, play-off'tan katıldığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise lig aşamasını averajla 28. olarak tamamladı ve Avrupa kupalarına ocak ayında havlu attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu 3'te 3'le lider bitiren "Kara kartal", çeyrek finalde Göztepe'ye elenerek organizasyonda beklentilerin uzağında kaldı.

Beşiktaş, geride kalan sezonun açılışında ise Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götürdü.

Sadece iki hafta lider kalabildi

Siyah-beyazlı futbol takımı, geride kalan sezona etkili bir başlangıç yapsa da yalnızca ilk iki haftayı lider tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasındaki Galatasaray derbisinin ardından önlenemez bir düşüşe geçti.

"Kara kartal", şampiyon Galatasaray'ın 33, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 22, üçüncü basamaktaki Reeder Samsunspor'un 2 puan gerisinde sezonu noktaladı.

Derbi performansı ön plana çıktı

Beşiktaş, geride kalan sezon Süper Lig'de oynadığı 4 derbi maçta tek yenilgi yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'yi her iki karşılaşmada da 1-0'lık skorlarla geçti.

Galatasaray'a ise RAMS Park'ta 2-1 kaybeden Beşiktaş, sezonun ikinci yarısında Tüpraş Stadı'nda rakibini aynı skorla yenerek sarı-kırmızılı ekibe bu sezonki tek yenilgisini yaşattı.

Öte yandan "Kara kartal", Trabzonspor ile oynadığı müsabakalarda ise deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Karadeniz ekibini Dolmabahçe'de 2-1 yendi.

Yönetim değişti

Beşiktaş Kulübü, son yıllarda karşılaştığı yönetimsel ve sportif sorunları sezon ortasında bu kez eski başkan Hasan Arat döneminde yaşadı.

Ekim 2024'te başlayan süreçte futbolda istediği sonuçları alamayan, yönetim tarafında da yaşanan ve arka arkaya gelen istifalarla kaotik bir döneme sürüklenen Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat'ın istifasının ardından 3 Aralık 2024'te seçim kararı alındı.

Serdal Adalı, süreci yönetmesi için başkanlık görevine getirilen ikinci başkan Hüseyin Yücel ile 29 Aralık 2024 tarihinde seçimli olağanüstü genel kurulda yarıştı.

Başkanlığa seçilen Adalı, mayıs ayındaki seçimli olağan genel kurulda ise üç yıllığına yeniden başkanlığa getirildi.

Van Bronckhorst gitti, Solskjaer geldi

Sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan Beşiktaş'ta Hollandalı teknik adamın macerası 20 maç sürdü.

Sahada alınan olumsuz sonuçların ardından görevine son verilen Van Bronckhorst'un yerine geçici olarak teknik sorumlu Serdar Topraktepe göreve getirildi.

Aralık ayındaki başkanlık seçiminin ardından teknik direktörlük görevi için görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, 19 Ocak 2025'te takımı Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'e emanet etti.

Avrupa Ligi yolu üç eleme maçından geçecek

Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi macerasına ikinci eleme turundan başlayacak.

Siyah-beyazlı takım, söz konusu turu geçmesi durumunda önce üçüncü eleme turuna, daha sonra da play-off'lara adını yazdıracak.

"Kara kartal", bu üç turda başarılı olması durumunda UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında mücadele edecek.

Beşiktaş, play-off turunda elenmesi durumunda yoluna UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasından devam edecek. Sezonu ligde şampiyonluk mücadelesi vereceği rakiplerine göre yaklaşık bir ay daha erken açacak siyah-beyazlılar, play-off'lardan önce elenmesi durumunda ise Avrupa kupalarına veda edecek.

Kaynak: AA

Galatasaray, Süper Kupa, Politika, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ta sezon hayal kırıklığı - Son Dakika

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