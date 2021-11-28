Beşiktaş'tan Alex Teixeira'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama Açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve yırtık tespit edildiğini bildirdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık durumuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımımızın Spor Toto Süper Lig'de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira'nın sol uyluk arka adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır. Alex Teixeira'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."