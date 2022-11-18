Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla transfer edilen Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika
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Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla transfer edilen Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti

18.11.2022 11:06

Beşiktaş yabancı kuralı sebebiyle lisansını çıkarmadığı Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti. Siyah-beyazlılarla 35 resmi karşılaşmaya çıkan ABD'li futbolcu, 4 kez fileleri havalandırma başarısı sergiledi. Boyd, 2019-2020 sezonunda o dönem Beşiktaş'ın teknik direktörü olan Abdullah Avcı'nın ısrarıyla transfer edilmiş fakat 27 yaşındaki kanat oyuncusundan beklenen verim alınamamıştı.

MKE Ankaragücü'nde kiralık oynadığı dönemde performansıyla dikkat çeken ve o dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Abdullah Avcı'nın ısrarıyla siyah-beyazlılara transfer edilen Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesindeki futbolcu bilgi bankasında Boyd'un sözleşmesinin feshedildiği bilgisi yer aldı.Kiralık oynadığı MKE Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performansın ardından 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimaraes'ten bonservisiyle alınan Boyd, siyah-beyazlı takımda beklenen performansı sergileyemedi.

DİKİŞ TUTTURAMADI

Beşiktaş'ta 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Demir Grup Sivasspor, 2021-2022 sezonunu ise Çaykur Rizespor'da kiralık olarak geçiren Boyd, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 1 maçta 45 dakika süre aldı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla transfer edilen Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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