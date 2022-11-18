Beşiktaş'ta 26'sı Süper Lig olmak üzere toplam 35 resmi maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, 4 kez gol sevinci yaşadı. 2020-2021 sezonunun ikinci yarısını Demir Grup Sivasspor , 2021-2022 sezonunu ise Çaykur Rizespor 'da kiralık olarak geçiren Boyd, bu sezon siyah-beyazlı ekipte 1 maçta 45 dakika süre aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ısrarıyla transfer edilen Tyler Boyd'un sözleşmesini feshetti - Son Dakika

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