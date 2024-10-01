Beşiktaş'tan Kayserispor'a 3-0'lık Galibiyet

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, tüm eksiklere rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Van Bronckhorst, Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, eksiklerden dolayı çok sayıda değişiklik yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Görev verdiği oyuncularının iyi performans sergilediklerini anlatan Van Bronckhorst, şunları kaydetti:

"Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda o da vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı. Tüm sahada birebir oynandık, ikinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı, farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes, bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel."

Bir gazetecinin "hakemlerin kararını nasıl buluyorsunuz" sorusuna Van Bronckhorst,

"Immobile'nin pozisyonu bence penaltıydı. Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun sporun doğasında olan bir şey. Bazen tabii isteğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Kararlara katılamıyoruz ama kararlara katılıp devam etmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.