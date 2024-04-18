Kara Kartal'da neler oluyor? 3 futbolcu Ankaragücü maçında yok - Son Dakika
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Kara Kartal'da neler oluyor? 3 futbolcu Ankaragücü maçında yok

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Beşiktaş, Omar Colley, Serkan Emrecan Terzi ve Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlıkları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak olan MKE Ankaragücü maçında forma giyemeyeceklerini açıkladı.

18.04.2024 19:43  Güncelleme: 20:07
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 19 Nisan Cuma günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma öncesinde yaptığı açıklamayla 3 futbolcusunun sakatlıkları nedeniyle Ankaragücü forma giyemeyeceklerini duyurdu.

COLLEY, EMRECAN VE ZAYNUTDINOV ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YOK

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Omar Colley, Yılport Samsunspor maçında kafasına aldığı darbe nedeniyle tedbir amaçlı, Serkan Emrecan Terzi ise sol uyluk üst bölgesinde (adduktor) yüksek risk saptanması sebebiyle MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almayacaktır. Futbol A Takımımızın 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirdiği antrenmanda uyluk sol arka kısmında ağrı hisseden oyuncumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Bakhtiyor Zainutdinov'un tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Son Dakika Spor Kara Kartal'da neler oluyor? 3 futbolcu Ankaragücü maçında yok - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara Kartal'da neler oluyor? 3 futbolcu Ankaragücü maçında yok - Son Dakika
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