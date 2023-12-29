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Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın - Son Dakika
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Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finali, Fenerbahçe ve Galatasaylı futbolcuların ısınmaya Atatürk tişörtüyle çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iptal oldu. Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanmasını teklif ederek, ''Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz'' ifadelerini kullandı.

29.12.2023 - 21:27,  Güncelleme: 21:39
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Beşiktaş, Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası maçın kendi stadlarında oynanması için çağrıda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı ve maç iptal edildi.

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Kapımız açık

BEŞİKTAŞ: KAPIMIZ AÇIK

Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanması çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz."

Beşiktaş'tan Süper Kupa finali çağrısı: Kapımız açık
Beşiktaş\'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın
YORUMLAR (5)
  • Ahmet yilmaz: Çok dogru bir karar Yanıtla 87 15
  • Bekir Aydoğan: Türkiye Cumhuriyetindeki bütün stadlar ATAMIZIN semti ATAMIZIN evi. Yanıtla 60 10
  • Kaan Arslan: Adamsın Beşiktaş tarafsız saha olarak en uygunu Trabzonspor taraftarı olarak bilet bulabilirsem gelirim Yanıtla 45 10
  • Slh Bys: Atamızın kendi sahası olan.......... ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMUN DA oynansın maç.... Yanıtla 21 11
  • Abuzer Yavuz: Deprem illerinden birinde olsun her yetişkin biri çocuk olsun dostluk kardeşlik olsun Yanıtla 16 6

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