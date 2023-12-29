Beşiktaş\'tan Süper Kupa finali çağrısı: Atamızın semtinde oynansın

Atatürk kararı maçın önüne geçti! Hem Koç hem Özbek TFF\'ye restini çekti

Beşiktaş, Suudi Arabistan'da başkenti Riyad'ta oynanması planlanan Süper Kupa finalinin iptal olması sonrası maçın kendi stadlarında oynanması için çağrıda bulundu.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ SÜPER KUPA FİNALİ İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı ve maç iptal edildi.

BEŞİKTAŞ: KAPIMIZ AÇIK

Bunun üzerine Beşiktaş kulübü, maçın kendi statlarında oynanması çağrısında bulundu. Kulüpten yapılan açıklama şu ifadeler kullanıldı:

"Kapımız Açık! Cumhuriyetimizin 100. yılında oynanacak Süper Kupa finalini, uygun bir tarihte, Atamızın semtinde, dünyanın en güzel stadında oynamak üzere, Atatürk sevdalılarını Türk bayraklarıyla Dolmabahçe'ye bekleriz."