Beşiktaş\'tan transferde 2 büyük bomba

David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü ile transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, kanat transferleri için yeni hedeflerini belirledi. Beşiktaş, kanatlarda forma giyen iki milli yıldız için harekete geçti.

HEM İRFAN CAN HEM KEREM

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, işini şansa bırakmak istemiyor. Bu doğrultuda kanatlarını güçlendirmek isteyen Siyah-beyazlıların listesine Fenerbahçe'de süre bulamadığı için ayrılmayı düşünen İrfan Can Kahveci ve Benfica'dan ayrılmaya sıcak bakan Kerem Aktürkoğlu var.

TEKLİF YAPILACAK

Beşiktaş'ın A Milli Takım'da da forma giyen iki yıldız oyuncuya kısa zaman dilimi içerisinde teklif yapacağı öğrenildi. Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in de iki yıldıza onay verdiği kaydedildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTILAR?

İrfan Can Kahveci, geride bıraktığımız sezon çıktığı 42 maçta 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Kerem Aktürkoğlu ise Benfica'daki ilk sezonunda 59 maçta 18 gol ve 16 asistlik skor katkısı yaptı.