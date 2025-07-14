Beşiktaş'tan Walker-Peters Transferi

BEŞİKTAŞ, 28 yaşındaki İngiliz sağ bek Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla imzalanacak sözleşmeyle ilgili detayların ilerleyen günlerde açıklanacağı ifade edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Kyle Walker-Peters ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcunun İstanbul'da sağlık kontrolünden geçmesinin ardından imzalanacak sözleşmeyle ilgili detaylar iletişim mecralarımızdan kamuoyuyla paylaşılacaktır. Kyle Walker-Peters transferiyle ilgili olarak basında ve sosyal medyada paylaşılan sözleşme detayları tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızdan kulübümüze zarar vermek maksadıyla masa başında kurgulanan haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz" ifadelerine yer verildi.
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