Beşiktaş taraftarı yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti

26.01.2026 22:13
Beşiktaş'ın Eyüpspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta taraftarlar yönetimi ve Sergen Yalçın'ı istifaya davet etti. 'Transferler nerede?' şeklinde tezahüratlarla tepkilerini dile getiren taraftarlar, Sergen Yalçın'a da tepki göstererek, ''Bu takım neden oynamıyor'' şeklinde yorumlarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasının kapanış karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINDAN TEPKİ

Siyah-beyazlı taraftarlar, maç içinde ve müsabakanın sona ermesinin ardından yaptıkları tezahüratlarla transferlerin gecikmesine tepki gösterdi. Beşiktaş taraftarı, 'Transferler nerede?' ' Serdal Adalı, Beşiktaş nerede?', 'Yönetim istifa' ve 'Trnasfer yapmayın bırakın gidin' tezahüratlarıyla yönetime tepkilerini dile getirdi.

''BU TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?''

Beşiktaş taraftarı, yönetim dışında teknik direktör Sergen Yalçın'a da tepkilerini dile getirdi. ''Bu takım neden oynamıyor?'' şeklinde tezahüratlarda bulunan siyah-beyazlı taraftarlar, deneyimli hocayı istifaya davet etti.

Sergen Yalçın, Serdal Adalı, Beşiktaş, Eyüpspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Majesteleri erhan Majesteleri erhan:
    İyi de Beşiktaşın fenerbahçenin suçu yok ki artık diğer takımlar da iyi adamlar buldu oynuyorlar oynatıyorlar artık küçük takım büyük takım yok 1 0 Yanıtla
