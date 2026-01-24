Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme - Son Dakika
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme

24.01.2026 14:05
24.01.2026 14:05
Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme
Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar sonucunda yabancı oyuncu sayısında ciddi bir düşüş yaşandı. Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kadro derinliği konusunda sorun yaşamaya başladı. Bu durum, Beşiktaş taraftarlarının tepkisini çekerken, sosyal medyada transfer beklentisi arttı. Yönetimden kısa sürede takviye hamlesi bekleniyor.

Beşiktaş'ta ara transfer döneminde yaşanan ayrılıklar sonrası yabancı oyuncu sayısındaki düşüş dikkat çekti. Siyah-beyazlı camiada mevcut tablo, taraftarların tepkisine neden oldu.

DÖRT YABANCIYA VEDA EDİLDİ

Siyah-beyazlılar, Jonas Svensson, David Jurasek, Rafa Silva ve Tammy Abraham ile yollarını ayırdı. Bu ayrılıkların ardından Beşiktaş'ın kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı ciddi şekilde azaldı.

SADECE 7 YABANCI KALDI

Yaşanan vedaların ardından Beşiktaş'ın mevcut yabancı rotasyonunda yalnızca 7 futbolcunun kalması, takım derinliği açısından soru işaretlerini beraberinde getirdi. Özellikle yoğun maç trafiği ve sakatlık ihtimalleri göz önüne alındığında, kadronun yetersiz kaldığı yönünde yorumlar yapıldı.

Beşiktaş taraftarını isyan ettiren gelişme

TARAFTARDAN TRANSFER BEKLENTİSİ

Sosyal medyada çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, ayrılıklara karşın yeni transfer yapılmamasını eleştirirken, yönetimden kısa sürede takviye hamlesi beklediklerini dile getirdi.

    Yorumlar (6)

  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    iyi oybasalar 7 yabancida iyidir genclerin onu acilir seneye gencler olgunlasmis olur 0 0 Yanıtla
  • Halil Sahin Halil Sahin:
    5 kişi gitti paulistada var 0 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız Turgut Yıldız:
    Yönetim değişmediği sürece düzelmez.para kaynağı bulunması gerekiyor. rafa Silva kalıp oynasaydı iyi olurdu. Orkun caba sarf ediyor ama çaba yetmiyor yetenekte olmalı. Orkun un yanına gedson gibi biri olmalı 0 0 Yanıtla
  • mcakiralp_2024 mcakiralp_2024:
    alt yapıya yönelmeli transfer olayının sonu yok 0 0 Yanıtla
  • Sergen Kapalı Sergen Kapalı:
    adamların vizyonu sıfır.her maça gidiyorum stada gelirken bütün yöneticiler madridin başkanı gibi. 0 0 Yanıtla
14:55
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
Tek imzayla dünyanın en çok kazanan kadın futbolcusu oldu
14:43
Bunun adı saf kötülük Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı
14:41
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
Logodan Türk bayrağını kaldıran Ardahan Valiliği geri adım attı
14:39
Fenerbahçe’de neler oluyor Bitti denilen transfer iptal oldu
Fenerbahçe'de neler oluyor? Bitti denilen transfer iptal oldu
14:39
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş’i zora sokacak
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak
14:29
Bakan Şimşek’ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
Bakan Şimşek'ten kafa karıştıran paylaşım: Kimse anlam veremedi
13:49
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan’ın ’’PKK’nın başındaki Türk’’ dediği isim
Tutanaklara yansıdı: İşte Öcalan'ın ''PKK'nın başındaki Türk'' dediği isim
12:47
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Trump şaşkınlıkla izlemişti: Bakan Fidan zirveye damga vuran detayı anlattı
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.