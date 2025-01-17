Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul\'a geliyor

Spor

Süper Lig devi Beşiktaş, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve Norveçli teknik adamla prensip olarak anlaşma sağladı.

KAP GELDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün (cuma) saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek. Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş- Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

SON OLARAK MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu. Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yarın Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.