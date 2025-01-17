Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor

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Beşiktaş, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek.

17.01.2025 11:22  Güncelleme: 11:35
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Süper Lig devi Beşiktaş, yeni teknik direktör için geri sayıma geçti. Siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer'e resmi teklif yaptı ve Norveçli teknik adamla prensip olarak anlaşma sağladı.

KAP GELDİ

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, Ole Gunnar Solskjaer ile teknik direktörlük görevi için görüşmelere başlandığı ifade edildi.

1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI

Solskjaer, Beşiktaş ile anlaşmayı resmiyete dökmek için bugün (cuma) saat 14.00 - 15.00 sularında menajeri ile birlikte İstanbul'a gelecek. Ole Gunnar Solskjaer'in Beşiktaş- Samsunspor maçını tribünden takip etmesi ve siyah-beyazlıların Athletic Bilbao ile oynayacağı maçta takımın başında yer alması bekleniyor.

SON OLARAK MANCHESTER UNITED'I ÇALIŞTIRDI

Beşiktaş, geçen sezon da teknik direktör aradığı dönemde Norveçli teknik direktör ile temas kurmuştu. Solskjaer, kariyerinde; Molde, Cardiff ve Manchester United'da görev yaptı. Son olarak Manchester United'da görev alan Solskjaer, Kasım 2021'de İngiliz ekibinden ayrıldığından bu yana takım çalıştırmıyor.

SAMSUNSPOR MAÇINDA TRİBÜNDE OLACAK

Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın yarın Samsunspor ile Tüpraş Stadyumu'nda oynayacağı karşılaşmayı tribünden takip edecek. Norveçli çalıştırıcının, hafta içi UEFA Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçında ise takımın başında yer alması bekleniyor.

Beşiktaş\'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul\'a geliyor

İstanbul, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu! Bugün İstanbul'a geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Cocukluk askimsin:
    demekki bejekemi küme düşürecek hoca bu 23 13 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    O kadar Star oyuncu ile başarısız olan bir hoca BJK de hiç olmaz. Bir Fenerbahçeli olarak söylüyorum İsmail Kartal buna bin basardı! Verilen bunca paralara çok yazık. 17 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    AVRUPADAN KUPA KALDIRALIM HOCAM SENİ YENİ DESTANLAR YAZMAK İÇİN BU TAKIMIN BAŞINA GETİRİYORUZ SANA BOLCA ŞANS VE UĞUR DİLİYORUM UÇUR BİZİ HAYDİ 7 11 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Hoşgeldin OLE Doyacaksın yediğin GOLe :) 12 3 Yanıtla
  • monşer null:
    Ferhat Hollandalı teknik direktörü içinde aynısı söylüyordu elinizde Patlasın Mal Ferhat 10 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ ÇOK BÜYÜK BIR YEDEĞİ VE İŞSİZİ 4 AYLIĞINA TAKIMIN BASINA GETİRDİ. 3 2 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    Samsunspor'un yükselişini durduramazsınız şampiyonluğumuza engel olamayacaklar Haydi bastır Samsun spor tribünde inönü'deyiz 2 3 Yanıtla
  • O bir Karşıyakalı:
    Kendi ülkesinde spor yorumcusu olarak ekranlara bile çağırılmayan hoca.O.kadar vizyonsuz ve çapsızki bunu tek başıma gidip bende getirirdim.Ahh ahh Hüseyin yüceli secmediklerine çok pişman olacaklar.Adam yıllardır boşta.Dernek klüpleri bile transfer etmedi bunu 3 2 Yanıtla
  • bozdag insaat:
    Ne Alaka ? 0 4 Yanıtla
  • Hakan Ekici:
    Hangi başarısı ile geldi buraya, yazık 3 0 Yanıtla
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