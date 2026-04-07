Artemis II: Tarihi Uçuş Başarıyla Gerçekleşti

07.04.2026 03:33
NASA'nın Artemis II görevi, astronotların Dünya'dan 406 bin 765 km uzaklaşarak rekor kırdı.

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinde kritik bir başarıya imza atıldı. NASA'dan yapılan açıklamaya göre; Artemis II görevinde yer alan 4 astronot, Dünya'dan yaklaşık 406 bin 765 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye erişti. Böylece 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan önceki rekor, 6 bin 602 kilometrelik ek mesafe ile yenilenmiş oldu.

NASA Başkanı Isaacman'dan astronotlara tebrik

NASA Başkanı Jared Isaacman, Artemis II görevi kapsamında bu tarihi başarıya imza atan astronotları tebrik ederek, "Bu görev, insanların Amerika'nın neredeyse imkansızı başarabileceğine ve dünyayı değiştirebileceğine yeniden inanmaya başladığı an olarak hatırlanacak" açıklamasında bulundu.

Tarihi görev 1 Nisan'da başlamıştı

NASA'nın 1972'den bu yana Ay'ın çevresine gerçekleştirdiği ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevi 1 Nisan'da resmen başlamıştı. 4 astronotun içinde bulunduğu Orion uzay aracını taşıyan Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketi, yerel saat ile 18: 35'te ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Roketin aşama ayrılmalarının planlanan şekilde tamamlandığı ve Orion uzay aracının yörüngeye yerleştiği bildirilmişti. 10 gün sürecek tarihi uçuşta yer alan NASA astronotları Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch ve Kanada Uzay Ajansı (CSA) astronotu Jeremy Hansen'in Ay yüzeyine iniş yapmayacağı, ancak Dünya yörüngesinden ayrılarak Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarına gideceği bildirilmişti. - FLORIDA

Kaynak: İHA

