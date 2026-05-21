Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak

21.05.2026 14:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Murat Ferman, bayram öncesi artan nakit ihtiyacının altın fiyatlarında kısa vadeli baskı oluşturabileceğini belirterek gram altında 200-300 TL geri çekilme yaşanabileceğini ifade etti. Ferman, buna rağmen altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini ifade etti.

Altın piyasasında dalgalı seyir devam ederken, Prof. Dr. Murat Ferman’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Ferman, bayram öncesi artan nakit ihtiyacının altın fiyatları üzerinde kısa vadeli baskı oluşturabileceğini belirterek gram altında 200-300 TL civarında geri çekilme yaşanabileceğini söyledi.

“BAYRAM DÖNEMİNDE NAKİT İHTİYACI ARTIYOR”

Prof. Dr. Murat Ferman, uzatılmış bayram tatillerinin ekonomik davranışları doğrudan etkilediğini ifade etti. Bayram dönemlerinde vatandaşların nakde yöneldiğini ve özellikle Kurban Bayramı öncesinde TL ihtiyacının arttığını belirten Ferman, bunun altın fiyatları üzerinde kısa süreli satış baskısı oluşturabileceğini söyledi.

“GRAM ALTINDA 200-300 TL GERİ ÇEKİLME GÖRÜLEBİLİR”

Altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferman, bayram etkisiyle gram altında aşağı yönlü hareketlerin görülebileceğini ifade etti. Ferman, “Gram altında 200-300 TL civarında geri çekilme görülebilir” dedi. 

Son dönemde gram altının 7 bin TL seviyelerinde kalıcı olmakta zorlandığını belirten Ferman, fiyat hareketlerinin arkasında küresel ekonomik gelişmelerin bulunduğunu vurguladı.

“ORTA VE UZUN VADEDE YÜKSELİŞ DEVAM EDECEK”

Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen altının orta ve uzun vadede yükseliş eğilimini sürdüreceğini söyleyen Ferman, altının geçmişte yatırımcısına önemli kazanç sağladığını hatırlattı. Ferman, “Altında yön orta ve uzun vadede yukarıdır” ifadelerini kullandı.

FED VE DOLAR VURGUSU

Faiz politikalarının altın fiyatları üzerinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Ferman, faiz artışlarının altını baskıladığını, faiz indirimi beklentilerinin ise altına destek verdiğini söyledi.

ABD Merkez Bankası’nın faiz politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ferman, FED tutanaklarında faiz indirimlerinin ertelenebileceğine yönelik sinyaller bulunduğunu ifade etti.

Doların güçlenmesinin de altın üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

PETROL FİYATLARI DA ETKİLİ OLUYOR

Altın ile petrol fiyatları arasında güçlü ilişki bulunduğunu belirten Ferman, petrol fiyatlarındaki yükselişin altını baskıladığını, düşüşlerin ise altına alan açtığını söyledi.

Küresel gelişmelerin finansal piyasaları doğrudan etkilediğini ifade eden Ferman, belirsizlik dönemlerinde tüm varlık sınıflarının birbirine bağlı hareket ettiğini vurguladı.

“STAGFLASYON RİSKİ ARTIYOR”

Dünya ekonomisinde büyüme beklentilerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirten Ferman, aynı anda enflasyonun yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Bu durumun “stagflasyon” riskini artırdığına dikkat çeken Ferman, hem Türkiye hem de küresel ekonomi açısından zorlu bir tablo oluştuğunu ifade etti.

“ALTIN SPEKÜLATİF DEĞİL, DEĞER KORUMA ARACI”

Altının kısa vadeli kazanç aracı olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ferman, yatırımcıların kişisel ihtiyaç ve risk profiline göre hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ferman, altının tüketim değil, uzun vadeli değer koruma amacı taşıyan bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

* BU BİR YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR 

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin “sınır dışı edilmesi“ talimatı verdi Netanyahu, Sumud Filosu aktivistlerinin "sınır dışı edilmesi" talimatı verdi
Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek Adalet Bakanı Gürlek: 11 yaşından itibaren suça karışmış çocuklar takip edilecek
Trabzonspor, Ernest Muçi’nin bonservisini aldı İşte ödenecek rakam Trabzonspor, Ernest Muçi'nin bonservisini aldı! İşte ödenecek rakam
Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı Cami önündeki infaz 6 saatte aydınlatıldı
Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi Türkiye, alıkonulan aktivistlere sözlü ve fiziki şiddet uygulayan İsrailli bakana tepki gösterdi
MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü MHP, Araban Belediye Başkanını parti listesinden düşürdü
Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti Melisa Döngel doyasıya eğlendi, dans performansı dikkat çekti
Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek Ziraat Türkiye Kupası final maçını Halil Umut Meler yönetecek
AB ve NATO’dan Rusya’ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz AB ve NATO'dan Rusya'ya savaş ilanı gibi tehdit: Güçle karşılık veririz
Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu İşte Muçi’nin dışında transfer edilen iki isim Ertuğrul Doğan canlı yayında duyurdu! İşte Muçi'nin dışında transfer edilen iki isim
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 17 sivil hayatını kaybetti
SGK’daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı SGK'daki rüşvet çarkında AK Partili vekilin damadı da gözaltına alındı
Andrea Staskova’dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası Andrea Staskova'dan çok konuşulacak Fenerbahçe ve Galatasaray kıyası
Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler Ücretsiz fideyi duyan koştu, saatler öncesinden sıraya girdiler
Taraftarlar bu isme çıldıracak Dursun Özbek’ten unutulmayacak seçim hediyesi Taraftarlar bu isme çıldıracak! Dursun Özbek'ten unutulmayacak seçim hediyesi
Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı Ünlü şarkıcı Haluk Levent yoğun bakıma kaldırıldı

14:59
“Hayat 112 Acil“ devreye girdi Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
"Hayat 112 Acil" devreye girdi! Polis, ambulans, itfaiye artık tek tık mesafede
14:54
Resmen açıklandı İşte Süper Lig’de uygulanacak yabancı kuralı
Resmen açıklandı! İşte Süper Lig'de uygulanacak yabancı kuralı
14:52
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
Mücteba Hamaney talimatı verdi: Zenginleştirilmiş uranyum İran dışına çıkarılmayacak
14:49
Dilek İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi sarsan videosuna yanıt
Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi sarsan videosuna yanıt
14:16
EFES-2026 Tatbikatı’nın gündüz safhası nefes kesti
EFES-2026 Tatbikatı'nın gündüz safhası nefes kesti
14:14
Tokat sele hazırlanıyor 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
Tokat sele hazırlanıyor! 15 bin kişi tahliye edildi, vatandaşlar arabalarını ağaca bağladı
14:06
Kilosu 12 bin TL’den satılıyor ’Topraktaki altın’ın hasadı başladı
Kilosu 12 bin TL'den satılıyor! 'Topraktaki altın'ın hasadı başladı
14:03
Oğluna aldığı forma canından ediyordu Öldüresiye dövüldü
Oğluna aldığı forma canından ediyordu! Öldüresiye dövüldü
13:36
Dünya Kupası’na çağrılan Neymar’a hayatının şoku
Dünya Kupası'na çağrılan Neymar'a hayatının şoku
13:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ordumuzu güçlü ve donanımlı tutmamız gerektiğinin bilincindeyiz
13:22
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya’dan ilk açıklama 17 ünlü isim gözaltına alındı
Yakalama kararı çıkarılan Serenay Sarıkaya'dan ilk açıklama! 17 ünlü isim gözaltına alındı
13:18
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “arınma“ sözleri sonrası MYK’yı topladı
Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun "arınma" sözleri sonrası MYK'yı topladı
13:11
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Aston Villa-Freiburg maçını izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
12:51
Hatay’daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
Hatay'daki afette ölü sayısı yükseldi, okullar tatil edildi
11:29
Yeni veriler açıklandı İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzünü güldürecek tek il
Yeni veriler açıklandı! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzünü güldürecek tek il
10:59
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Bakan Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi 5 farklı ödeme aynı anda hesaplarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2026 15:30:52. #7.13#
SON DAKİKA: Ünlü ekonomistten uyarı: Bayram öncesi gram altında deprem olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.