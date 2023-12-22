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Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı. - Son Dakika
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Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.

22.12.2023 - 00:55,  Güncelleme: 00:59
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Süper Lig'de bu sezon sıkıntılı günler yaşayan Beşiktaş, son olarak Alanyaspor'a sahasında yenilmesinin ardından deneyimli teknik adam Rıza Çalımbay ile yollarını resmen ayırdı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir. Söz konusu karar, değerli hocamızla yapılan sözleşmede varılmış mutabakat çerçevesinde 27 Aralık 2023 tarihine kadar daha fazla yıpranmaması adına alınmıştır. Efsane kaptanımız ve futbolcumuz Sayın Rıza Çalımbay'a tüm emekleri için teşekkür ederiz" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

6 ADAY VAR

Yeni yönetimin teknik direktörlük için 6 adayı var. Fabio Cannavaro, Slaven Bilic, Jorge Sampaoli, Van Nistelrooy, Frank de Boer, Bruno Genesio ve Stanislav Cherchesov teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında yer alıyor.

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı

RIZA ÇALIMBAY'IN KARNESİ

Rıza Çalımbay, 10 Kasım 2023'te başladığı Beşiktaş teknik direktörlüğü görevinde 7 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam, 5 Süper Lig maçında 2 galibiyet 2 mağlubiyet, 2 Avrupa maçında 1 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Toplam 7 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı
Beşiktaş, teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırdı.
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor
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