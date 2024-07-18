Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz' - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında takımın son durumu hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Van Bronckhorst, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını belirtti. Ayrıca, yeni sezona Süper Kupa ile başlamak istediklerini ve kupaya ulaşmaya çalışacaklarını söyledi. Tecrübeli oyuncuların takıma katıldığına da dikkat çeken teknik direktör, Türkiye'nin kendisi için yeni bir meydan okuma olduğunu ifade etti. Ayrıca, genç oyuncuların gelişiminden memnun olduğunu ve farklı mevkilerde oynamaya uygun oyunculara sahip olduklarını belirtti. Van Bronckhorst, İstanbul'da taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanını da dile getirdi.

18.07.2024 17:42
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyleyerek, "Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak güzel olacaktır. Kupaya ulaşmaya çalışacağız" dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Slovenya kampında takımın son durumu hakkında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. İki buçuk haftadır takımla birlikte olduğunu dile getiren van Bronckhorst, "İyi bir kamp geçiriyoruz. Sezona hazır olmaya çalışıyoruz. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Sistemimiz hala gelişme aşamasında. Yeni bir sistem oluşturmaya çalışıyoruz. Elimizde var olan oyunculara da bağlı bu konu. Oyuncuların kalitesine göre sistem değişebilir. Her oyuncuyu sezona en iyi şekilde hazırlamaya çalışıyoruz. Her oyuncuyu aynı seviyeye çekerek güçlü bir ilk on bir oluşturmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tecrübeli oyuncular takıma katıldı"

49 yaşındaki teknik adam, tecrübeli oyuncuların takıma katıldığına dikkat çekerek, "Paulista iyi bir savunmacı. Rafa asist ve golleriyle önemli bir oyuncu. Ciro Immobile yıllarca Seri A'da goller atmış bir oyuncu. Rafa ve Ciro'nun gol katkısı vereceğine inanıyorum. Kadromuz geniş. Sayıyı biraz azaltmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bu konuda gelişmeler olacaktır" şeklinde konuştu.

"Türkiye benim için yeni bir meydan okuma"

'Türkiye benim için yeni bir meydan okuma' diyen Hollandalı çalıştırıcı, şöyle devam etti:

"Ocak ayında gelme ihtimalim vardı ama olmadı. Geçen sezon birçok hoca değişikliği oldu. Ligin zirvesinden çok uzakta kalındı. Sezonu kupayla bitirmek takım için çok önemli. Çok kısa süreler içinde hoca değiştirmek takımı mental olarak olumsuz etkilemiş. Güçlü bir takım kurmaya çalışıyoruz. İstediğimiz hedeflere ulaşmak için özgüven ortaya koymak önemli. Hoca ve futbolcu olarak da birçok ülkede bulundum. Türkiye benim için yeni bir meydan okuma. Bu konuda sabırsızlanıyorum."

"Kupaya ulaşmaya çalışacağız"

Galatasaray ile 3 Ağustos Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynayacakları Süper Kupa maçına da değinen van Bronckhorst, "Yeni sezona Süper Kupa'yla başlamak güzel olacaktır. Kupaya ulaşmaya çalışacağız. Ben bu tarz finalleri çok oynadım. Hepimiz için güzel bir fırsat olacak" diye konuştu.

"Genç oyuncularla çalışmaktan mutluyum"

Giovanni van Bronckhorst, takımın genç futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun gelişmeye devam ettiğini aktardı. Hollandalı isim, "Genç oyuncularla çalışmaktan mutluyum. Gençlere şans vermek güzel bir şey. Semih daha da güçlenecek. Mustafa süre almaya başladı. Yaşına göre olgun bir oyuncu. Parlak bir geleceği var. İleride ikisini de güzel bir gelecek bekliyor" cümlelerine yer verdi.

"Farklı mevkilerde oynamaya uygun oyuncularımız var"

Rafa Silva'yı hangi mevkide oynatmayı düşündüğüyle alakalı gelen bir soruyu van Bronckhorst, "Rafa birçok mevkide oynayabiliyor. Hücumda doğru kombinasyonu bulmamız onun için yeterli. Farklı mevkilerde oynamaya uygun oyuncularımız var. Rafa, Semih, Gedson, Muleka, Rashica, Muçi gibi güçlü oyuncularımız var. Hepsinin başka özellikleri var. Necip yıllardır bu takımda oynuyor. İdmanlarda ve maçlardaki katkısından memnunum. Rekabetin olduğu bir takım oluşturmaya çalışıyoruz" diye cevaplandırdı.

" İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyım"

Beşiktaş'ta olmaktan dolayı duyduğunu mutluluğu yineleyen başarılı teknik adam, "İstanbul'da taraftarlarımızla buluşacağımız için heyecanlıyım. Harika bir stadımız var. Taraftarımızla birlikte güzel bir atmosfer oluşturacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıyoruz' - Son Dakika

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