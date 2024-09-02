Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: 'Ligin ilk bölümünü kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz'

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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Sivasspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Ligin ilk bölümünü kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Bir galibiyet daha aldık. Bu galibiyet için de mücadele etmek gerekiyordu. İyi savunma yapan bir takımla karşılaştık. İlk yarıda Arthur Masuaku'nun direkten dönen topu ve hücum oyuncularımızın değerlendiremediği pozisyonlar oldu. Kazandığımız penaltı gol bulmamızda bize yardımcı oldu. İkinci yarıda da skor üretmek için çabalarımız devam etti geç de olsa ikinci golü bulduk. Ligin ilk bölümünü güzel bir galibiyetle ve kayıpsız geçtiğimiz için mutluyuz" diye konuştu.

Maç boyunca oyunun çok fazla durakladığının hatırlatılması üzerine Bronckhorst, "Ben hem oyuncu hem de hoca olarak topun benim takımımda kalmasını isterim. Bazen maç içerisinde durma süreleri uzuyor. Bu konuya hakemlerin de katkı vermesi gerekiyor. Taraftarlar da oyun oynamak için stadyuma geliyor. Bazen savunma yapan takımların da zaman kazanmak için çabası oluyor. Bu duruma hakemlerin de yapacakları müdahaleyle etki etmeleri gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Gedson oynadığı oyundan keyif alıyor"

Çıktığı tüm karşılaşmalarda skor katkısında bulunan Gedson Fernandes hakkında konuşan Giovanni van Bronckhorst, "Gedson çok enerjik bir oyuncu. Oynadığı her maçta bize ekstra bir 6 numara gibi ve ekstra bir orta sahayla oynuyormuşuz gibi katkı veriyor. Lugano maçında 2 önemli gol atmıştı. Bugün de skor katkısı verdi. Kendisi de oynadığı oyundan keyif alıyor" ifadelerini kullandı.

Bu maç özelinde sol kanat rotasyonun yavaş kaldığı iddiası üzerine konuşan Hollandalı teknik adam, "Herkes çok çalışıyor. Golün hangi kanattan geldiği çok da önemli değil. Lugano maçında yediğimiz 2 gol üzerine hata yaptığımızı konuştuk oyuncularımızla. Kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Ben her maç skorer bir oyun oynamayı isterim. Bugün savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Bu tarz rakiplere bu sezon içerisinde oynamaya devam edeceğiz. Zor bir maç oynadık ama kazanabilmemiz önemliydi. Her maç kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"Avrupa'da ve Türkiye'de çok zoru maçlar oynayacağız"

Takımın akıcı oyunundan memnun olduğunu dile getiren siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, "Sezona iyi başladık. Önemli olan iyi çalışmanızdır. Gelen ve giden oyuncularımız oldu. Galatasaray'a karşı 5-0 kazanılan Süper Kupa maçının da etkisi büyük oldu. Oyuncularımız iyi oynamak ve kendilerini geliştirmek için çabalıyor. Avrupa'da ve Türkiye'de çok zoru maçlar oynamaya devam edeceğiz. Maç maç taktik değiştirerek ve yeni yönlerimizi keşfederek devam ediyoruz. Keyif veren yapıda oyunumuzu izlettirmeye devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

Transfer sezonun devam ettiğini söyleyen Bronckhorst, "Hala transfer dönemi devam ediyor. Kadromuzu güçlendirme fırsatımız olursa tabii değerlendiririz. Önümüzdeki günler önemli olacak. Şu an için bir bilgi veremem ama kadromuzu güçlendirmeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL