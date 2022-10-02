Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev debi öncesi siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.
Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Geri dönmek güzel. Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." dedi.
Deneyimli hoca ayrıca, "İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarımız en iyi ve ateşli taraftar. İçeride oynamak bizim için zevk. Bu enerjiye 3 puanla geri dönüş sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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