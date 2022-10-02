Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık - Son Dakika
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Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık

02.10.2022 19:51

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalar yaptı. Maçı kazanmak istediklerini söyleyen Ismael, "Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Dev debi öncesi siyah-beyazlıların hocası Valerien Ismael açıklamalarda bulundu.

"GERİ DÖNMEK GÜZEL"

Valerien Ismael yaptığı açıklamada, "Geri dönmek güzel. Hepimiz bir aradayız bu önemli. Bu maç özelinde gerekli bilgileri oyuncularımızla paylaştık." dedi.

"İÇERİDE OYNAMAK BİZİM İÇİN ZEVK"

Deneyimli hoca ayrıca, "İnanılmaz bir atmosfer var. Taraftarımız en iyi ve ateşli taraftar. İçeride oynamak bizim için zevk. Bu enerjiye 3 puanla geri dönüş sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Valerien Ismael, büyük Fenerbahçe derbisi öncesi konuştu: Gerekli bilgileri paylaştık - Son Dakika


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