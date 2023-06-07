Beşiktaş ve Konyaspor gol düellosunda berabere kaldı: 3-3! - Son Dakika
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Beşiktaş ve Konyaspor gol düellosunda berabere kaldı: 3-3!

07.06.2023 22:33

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki mücadele Vodafone Park'ta gerçekleşti. Beşiktaş ilk yarıda 2-0 öne geçti ancak Konyaspor ikinci yarıda geri dönerek maçta 3-2 öne geçti. Beşiktaş'ın oyuncusu Tayfur Bingöl'ün golüyle skor 3-3'e geldi. Konyaspor'un ilk golünü atan Oğulcan Ülgün ise 65'te ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Beşiktaş ligi 3. sırada tamamladı. Süper Lig'in ilk 3 sırasındaki takımlar Avrupa'da ülkemizi temsil edecek

Spor Toto Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında Beşiktaş ile Konyaspor Vodafone Park'ta kozlarını paylaştı. İstanbul'daki mücadelede futbolseverler gol düellosu izledi. Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar ligi ikinci bitirme fırsatını kaçırdı. Şampiyon Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe ikinci, Beşiktaş üçüncü oldu.

BEŞİKTAŞ İLK YARIDA FARKI AÇTI

Siyah-Beyazlılar 6'ncı dakikada Gedson Fernandes'in şık golüyle maçta öne geçti. Kara Kartal, 41'de suskun golcüsü Jackson Muleka'nın sayısıyla farkı 2'ye yükseltti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

KONYASPOR 2-0'DAN GERİ DÖNDÜ

Konyaspor 45+2'de Oğulcan Ülgün'ün golüyle farkı 1'e indirdi. İkinci yarının başında 47. dakikada Mahir Emreli skora dengeyi getirdi. 51'de Alejandro Pozuelo sahneye çıktı ve Konyaspor maçta 3-2 öne geçti.

Son Dakika: Konyaspor'la 3-3 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamladı

TAYFUR SÜRPRİZE İZİN VERMEDİ

Kara Kartal'da 60'ta oyuna giren Tayfur Bingöl, 2 dakika sonra gol sevinci yaşadı. Siyah-Beyazlılar, 2-0 öne geçtiği maçta beraberliği buldu.

OĞULCAN ÜLGÜN KIZARDI

Konyaspor'un ilk golünü atan Oğulcan Ülgün 65'te ikinci sarıdan oyun dışında kaldı. Yeşil-Beyazlılar 10 kişiyle mücadele etti. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi ve maç 3-3 bitti.

BEŞİKTAŞ ÜÇÜNCÜ BİTİRDİ

Beşiktaş bu sonuçla Süper Lig'i 78 puanla 3'üncü sırada tamamladı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın puan kaybetmesiyle 80 puanla ligi ikinci sırada bitirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİLETİ BU SEZON YOK

Süper Lig'in ilk 3 sırasında yer alan takımlar yalnızca ülkemizi Avrupa'da temsil edecek. Şampiyon Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlıyor. Ligin ikincisi ve üçüncüsü de Konferans Ligi'ne ikinci eleme turundan katılıyor. Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanması halinde Adana Demirspor da Avrupa bileti alacak.

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SON DAKİKA: Beşiktaş ve Konyaspor gol düellosunda berabere kaldı: 3-3! - Son Dakika
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