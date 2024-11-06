- UEFA Avrupa Ligi: Beşiktaş: 0 - Malmö: 0 (İlk yarı)
İSTANBUL - UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, sahasında İsveç ekibi Malmö ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
19. dakikada Gedson Fernandes'in uzaklaştırdığı topu ceza yayı önünde kontrol eden Pena'nın uzaktan vuruşunda top kaleci Mert'te kaldı.
26. dakikada sağ kanatta topu alan Muçi, rakibinden sıyrılarak merkezden yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti.
27. dakikada Hugo Bolin, sol çaprazdan ceza sahasına girerek arka direğe yaptığı ortada savunmadan seken topa yakın mesafeden Thelin'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert'te kaldı.
38. dakikada sağ kanatta yaptığı presle topu kazanan Semih Kılıçsoy, ceza sahasına girerek şut imkanı aradı. Semih'in dar açıdan yaptığı vuruşta top savunmadan döndü.
45+1. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Botheim'in uzak köşeye yaptığı plase vuruşta top az farkla dışarı gitti.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş ve Malmö İlk Yarıda Berabere Kaldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?