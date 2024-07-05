Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına antrenmanla devam etti

Spor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanı Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da izledi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, pas ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başladı. Duran top uygulamalarıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın saat 10.00'da Ümraniyespor ile karşılaşacak.