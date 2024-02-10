Beşiktaş yeni transferlerini tanıttı

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Beşiktaş, yeni transferleri Al-Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Yağız Karabulut ile sözleşme yeniledikleri Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için imza töreni düzenledi.

Beşiktaş, bu transfer döneminde kadrosuna kattığı Al-Musrati, Ernest Muçi, Jonas Svensson, Joe Worrall ve Yağız Karabulut ile sözleşme yeniledikleri genç futbolcuları Semih Kılıçsoy ve Emir Yaşar için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, İkinci Başkan Hüseyin Yücel ve Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba'nın katılımıyla Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlendi.

Göreve geldiklerinden bu yana 68 gün geçtiğini hatırlatan Hasan Arat, "Sportif olarak zor bir dönem geçirdik. Yerli ve yabancı 6 yeni sözleşme imzaladık. Bugün de 2'siyle imzalayacağız. Camiamız zor günleri nasıl atlatacağı çok iyi biliyor. Beşiktaş'ın haklarını korumamız gerekir. Bir bütün olmalıyız. Yönetim olarak her türlü eleştiriye açığız. Sporcularımıza da aynı özeni camiamızın göstereceğine eminim. Kimsenin Beşiktaş'a borcu yoktur, herkesin Beşiktaş'a borcu vardır. Seçildikten sonra işlerimizin zorluğu içeriye girdikten sonra daha fazla oldu. Camiamızın en eski üyesi Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın çok yakın dostu Rahmi Koç kulübümüzü ziyaret etti, hem kutlama hem de hatır sormak için. Halkımız Beşiktaş semtini istiyor dedik. Rahmi Bey'e yönetim kurulumuzun kararıyla Seba'nın yerinde özel köşe yapıp kendilerine sürpriz yaptık. Son transferden bir gün önce Rahmi Koç'un talimatıyla Beko ile sözleşme yaptık. Onlarla 5 lig şampiyonluğu toplamda 11 kupa kazandık. Tarafımızda özel bir yere sahip oldular. Göğüs sponsorumuz oldu. Teşekkür ediyoruz. Bu güzellikleri, dostlukları ve vefayı anlamayıp başka yere çekenlere karşı birlikte olmalıyız. Beşiktaş 120 yıllık bir çınardır. Beşiktaş gerekeni gereken zamanda yapmıştır. Beşiktaş'ın itibarı her şeyden öndedir. Kartallar yüksekten uçar" diye konuştu.

Hasan Arat: "Santos hocam ve Samet hocam, Muçi'yi çok istedi"

Muçi'nin transferiyle çok uğraştıklarını ifade eden Başkan Arat, "İlk profesyonel maçını 16 yaşında Tiran'da oynadı. Muçi sen Beşiktaşlıların çok seveceği bir oyuncu olacaksın. Santos hocam ve Samet hocam seni çok istiyordu. Bu anlaşma çok zor oldu. Muçi takımıyla kamptaydı başka bir şehirde. Varşova'nın değerli başkanı Darius ile değerli dostluğumuz, çeşitli vesilelerle Polonya cumhurbaşkanının bizi tanıması... Bizi kırmadılar. Bu iş sadece bir transfer değil. Anlamlı bir anlaşma oldu. Muçi'nin babası da bu süreci takip etti. Santos hocamız, 'Muçi'nin gelmesini istiyorum' dedi. Samet hoca 80'e yakın oyuncu gösterdi, iki oyuncuyu istedi" şeklinde konuştu.

Muçi: "Bu büyük kulübün parçası olduğum için çok mutluyum"

Beşiktaş'ta olduğu için çok büyük gurur duyduğunu söyleyen Ernest Muçi, "Ben ve ailem yeni yolculuk için heyecanlıyız. Taraftarımızın önünde oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Bu büyük kulübün parçası olduğum için de çok mutluyum. Takım arkadaşlarımla çalıştım. Çokça dostça karşılandım. Maçta oynayıp, oynamayacağım hocamızın kararı" dedi.

Bu transfer için konuşan Hüseyin Yücel, "Bu transferin bitiminde özellikle Polonya Cumhurbaşkanı devreye girdi, bu transferi bitiremezdik. Bugün burada huzurunuzda olmaktan kıvanç duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Hasan Arat: "Santos hoca geldiği ilk günden beri Al-Musrati'yi istedi"

Al-Musrati'nin Beşiktaş'a çok gelmek istediğini aktaran Hasan Arat, "Karısı hamile ve onu bırakıp geldi. Çünkü 'Beşiktaş'a gelmek istiyorum' dedi. Santos hoca geldiği ilk günden beri onu istedi. Gelmez dediler. 'Beşiktaş'a gelir, burası büyük bir camiadır' dedik. Kendisinden gelmek istiyorum telefonunu duyunca büyük bir trafiğe girdik. Çok yakın dostlarımdan destek aldık. Beşiktaş için çok önemli bir transfer. Santo hocam, kendisine çok güveniyor. O da kendisini aradı. PSG sahipleri Nasser ve arkadaşlarımız aynı zamanda Braga'nın ortaklarından onlar bize yardımcı oldu. Pazarlıkları Kaan Bey yaptı. Al-Musrati ile anlaşmayı yaptık. Kendisi direkt bizle konuştu arada kimse yok. Tam Beşiktaş ruhuna uygun bir oyuncu. Libya'nın Büyük Kartal'ı, hoş geldin Beşiktaş'a. Türkiye ve Beşiktaş seni çok sevecek. Sen bir kaptansın. Yolun açık olsun, camiamıza hoş geldin" değerlendirmesinde bulundu.

Al-Musrati: "Büyük bir geçmişi olan bir kulüpteyim"

Siyah-beyazlılarda olmak dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Al-Musrati, "Büyük bir geçmişi olan kulüpteyim. Beni buraya getiren herkese teşekkür ederim. Beşiktaş'a ve taraftarımıza her şeyi vereceğimin sözünü veriyorum" diye konuştu.

Joe Worrall: "Saha içerisinde lider olmaya çalışacağım"

Joe Worrall'ın çok karakterli bir futbolcu olduğunu belirten Başkan Arat, "Kulübüne çok büyük bir teklif gitti. Joe, kulübüne gelen büyük teklife 'Hayır, Beşiktaş'a gitmek istiyorum' dedi. Biz karakterli sporcular transfer ettik. Joe bunlardan biri. Takım oyuncusu, lider, iyi bir sporcu. Beşiktaş'a hoş geldin. Bizi seçtiğin için teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Transferiyle ilgili konuşan Joe Worrall, "Sıcak karşılaşmadan dolayı teşekkür ederim. Takımda geçirdiğim 1 hafta çok iyi geçti. Çok dostça karşılandım. Sezonuna devamı için tutkulu taraftarımızın önünde oynayacak olmaktan dolayı sabırsızlanıyorum. Buraya gelmek kolay bir karar oldu. Elimden gelenin en iyisini vereceğim. Saha içerisinde lider olmaya çalışacağım. Mümkün olduğunda başarılı olmaya çalışacağım. Beşiktaş çok tanınan bir kulüp. Herkes çok fazla tanıyor. Herkes teşekkür ediyorum. Her şeyim Beşiktaş'a uyuyor. Cennet gerçekleşen evliliğe benzetiyorum" açıklamasında bulundu.

Semih Kılıçsoy: "Bu camianın bir parçası olmak gurur verici"

Siyah-beyazlı kulüp ile sözleşme yenileyen genç oyuncu Semih Kılıçsoy, "10 yaşında Beşiktaş'a geldim. Burada olmaktan dolayı mutluyum. Bu camianın bir parçası olmak gurur verici. Dünyanın en güzel en büyük kulübünde oynuyorum. Bunun için kendimi çok şanslı hissediyorum. Şuan da düşündüğüm tek şey Beşiktaş formasını uzun yıllar boyunca giymek" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: "Semih bizim için değerli bir oyuncu"

Semih Kılıçsoy'un ön plana çıkmasında ilk adımı kendisinin attığını dile getiren Samet Aybaba, "Semih bizim için değerli bir oyuncu. Kendisinin değerini en önce ben anladım. Daha sonra herkes anladı. Kendisi Beşiktaş'ta olmaktan mutlu. Semih için İngilizce ve diksiyon dersleri de alıyor. Kendisini her anlamda hazırlıyoruz" diye konuştu.

Başkan Hasan Arat da, Semih Kılıçsoy için, "2014 yılında 10 yaşındayken Arnavutköy'den takımımıza kattığımız bir oyuncu. Beşiktaş formasıyla Avrupa liglerinde gol atan en genç oyuncumuzu yanımızda ağırlıyoruz. Fernando Santos'un yerine kimseyi istemediği bir oyuncu. Takımımız bir parçası olduğu için gurur duyuyoruz. Karakterin kişiliğinin göstergesi. İnşallah Avrupa Şampiyonası'nda seni gururla izleyeceğiz. Hep birlikte bir sonraki dönem Türkiye'de şampiyonluk yaşayacağız. Semih, yaşanacak şampiyonluklarda lider kişilik olarak takımda ön plana çıkmalı. Kafasını bir tek bunlarla doldurması gerekiyor. Allah kendisini kazadan beladan korusun" şeklinde konuştu.

Jonas Svensson: "Burada olduğum için çok mutluyum"

Toplantıda Türkçe konuşan Norveçli sağ bek Jonas Svensson, "Yaklaşık 1 ay önce imza attım. Bu camiada olduğum için çok mutluyum. İnşallah her şey çok güzel olacak. Geldiğim günden itibaren bana gösterilen ilgi ve alaka sebebiyle de tüm ekibime teşekkür ediyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Hırslı ve disiplinli bir oyuncuyu takıma kattıklarını dile getiren Hasan Arat, "Norveç Milli Takımı'nın en değerli oyuncularından bir tanesi. Kendisi hakkında Samet Hoca ve Teknik Direktörümüz Fernando Santos'un, raporları hep olumluydu. Mücadeleci ve disiplinli bir oyuncu. Beşiktaş'ımıza yakışan bir transfer oldu" şeklinde konuştu.

Emir Yaşar: "Beşiktaş'a layık olmak için elimden geleni yapacağım"

Başta Samet Aybaba olmak üzere tüm antrenörlerine teşekkür ettiğini vurgulayan Emir Yaşar da, "Çok mutluyum ve gururluyum. Başkanımıza ve Samet Hocaya çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş'a layık olmak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.

Milli takım düzeyinde bir kaliteye sahip olduğunu söylediği Emir Yaşar için Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "9 yaşında futbol akademimize geldi. Hocalarımız ve antrenörlerimiz Emir için Türkiye Milli Takımı'nın gelecekte kalesini koruyacak kapasiteye sahip olduğunu dile getirdiler. Beşiktaş, 9 yaşında kapısını açtığı sporcusu ile 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kendisinin bu camiaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak Bandırmaspor altyapısından transfer edilen 2010 doğumlu Yağız Karabulut takdim edildi. Yağız, Ricardo Quaresma ve Semih Kılıçsoy'u örnek aldığını ifade etti.

Toplu fotoğraf çekimin ardından imza töreni sona erdi. - İSTANBUL