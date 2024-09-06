Beşiktaşlı Yöneticiler U21 Maçında

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel, Ümit Milli Takım'ın UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerin İrlanda ile oynadığı müsabakayı tribünden takip ediyor.

Ümit Milli Takım, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup eleme maçında İstanbul'da İrlanda ile karşılaşıyor. Esenler Erok Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Beşiktaş Kulübü Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba ve Yönetim Kurulu Danışmanı Brad Friedel da tribünden takip ediyor.

Siyah-beyazlı camiadan Mustafa Hekimoğlu 11'de sahaya çıkarken Emrecan Terzi ise İrlanda karşısında yedek soyundu. - İSTANBUL