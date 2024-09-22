Beşiktaş Zor Maçta Eyüpspor'u Yendi - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Zor Maçta Eyüpspor'u Yendi

Van Bronckhorst, galibiyetten memnun ve Ajax maçı için hazırlandıklarını belirtti.

22.09.2024 23:47
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında ikas Eyüpspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, galip geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Van Bronckhorst, ikinci golün geç geldiğini kaydederek, "Kazandığımız için mutluyuz, zor bir maçtı. İyi ve futbol oynamayı isteyen bir takıma karşı oynadık. İlk golü bulduk, ikinci golü bulamadık. Daha iyi yapmamız gereken buydu. Penaltıdan gol yedik. 1-1'den sonra galip gelmek için fırsatları zorladık ve Semih'in penaltı pozisyonuyla golü bulduk. Bence net bir penaltıydı. Golden sonra rakip de cevap vermeye çalıştı ama duvar ördük. 5'li savunmayla rakibi karşıladık. İyi bir takıma karşı galip geldiğimiz için memnunum. Önümüzdeki haftalarda ikinci golü bulmayı daha iyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile deplasmanda yapacakları maça da değinen Hollandalı teknik adam, "Ülkeme gidecek olmaktan mutluyum. Türkiye'de geçirdiğim zamandan da çok zevk alıyorum ama insanın evine gitmesi özel bir durumdur. Ajax'ın yanı sıra Twente maçı da var. İki kez Hollanda takımlarıyla oynayacağız. Ajax, iyi ve taraftarıyla güçlü bir takım. Yeni bir takım kuruyorlar. Bu maça hazırlanmak için 3 günümüz var. Avrupa'da yeni formatta ilk maçımızı oynayacağız. Sonraki turlara katılmak için puanlar almamız gerekiyor. Evimizden uzakta da olsak galip gelmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Dün oynanan derbiyi izlediğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Derbiler, özel maçlardır. En çok izlenen maçlar derbilerdir. Maçı izledim. Her iki rakibe karşı takımımı hazırlayacağız. Galatasaray'a karşı yeni oynadık. Fenerbahçe maçlarını izledik. Maçları kendi takımımı hazırlamak için izlerim. Ajax'ı da izledim derbiden sonra. Takımımızı hazırlamamız gerekiyor. Her iki hocanın tarzını görüyoruz. Şu anda benim enerjim takımımı Ajax'a hazırlamak, Fenerbahçe ya da Galatasaray'a karşı değil." şeklinde konuştu.

"Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor"

Bugün kadroya alınmayan Ernest Muçi ile ilgili bir soru üzerine Van Bronckhorst, 12 yabancı oyuncunun kadroya yazıldığını vurgulayarak, "Bugün Muçi kadroda yoktu. 21 kişilik kadro oluşturuyoruz ve 11'le çıkıyoruz. Bu konuda bana güvenin. Rakibe, oyuncuların durumuna göre kadroları oluşturuyoruz. Tüm hafta bu süreci takip ederek bu kararları alıyoruz. Herkesin her idmanda hazır olduğu görüntüsünü göstermesi gerekiyor. Kadroda olmayanların çok fazla çalışması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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