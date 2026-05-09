Beşiktaş'ı Muçi yıktı
Beşiktaş'ı Muçi yıktı

09.05.2026 22:22
Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti. Ernest Muçi eski takımına attığı golle galibiyeti getirirken, siyah-beyazlı taraftarların Sergen Yalçın’a tepkisi geceye damga vurdu.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ AMA KORUYAMADI

Siyah-beyazlı ekip, 14. dakikada Orkun Kökçü’nün penaltı golüyle öne geçti. Gol sonrası Orkun’un, tribünlerin tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın’ın yanına gitmesi dikkat çekti.

TRABZONSPOR HEMEN CEVAP VERDİ

Trabzonspor, Beşiktaş’ın golünden yalnızca 1 dakika sonra Oleksandr Zubkov ile skoru eşitledi. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren gol ise 62. dakikada Ernest Muçi’den geldi.

MUÇI ESKİ TAKIMINA ATTI, SEVİNMEDİ

Beşiktaş’tan Trabzonspor’a kiralanan Ernest Muçi, attığı gol sonrası sevinç göstermedi.

TRİBÜNLERDEN SERGEN YALÇIN’A TEPKİ

Karşılaşma öncesinde Beşiktaş taraftarı, ilk 5 dakika boyunca sessiz protesto yaptı ve sahaya sırtını döndü. Ayrıca Sergen Yalçın’ın adı anons edilirken tribünlerden yoğun ıslık sesleri yükseldi.

“TAKIM NİYE OYNAMIYOR?”

Siyah-beyazlı taraftarlar maçın başında, “Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor?” tezahüratı yaptı. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 69’a yükselterek üçüncü sıradaki yerini korudu. Beşiktaş ise 59 puanda kaldı.

Sergen Yalçın, Trabzonspor, Ernest Muçi, Beşiktaş, Spor

