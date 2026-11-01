Beşiktaş\'ın deplasman kabusu devam etti

Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa deplasmanından 2-2’lik beraberlikle dönen Beşiktaş’ın bu sezonki dış saha performansı dikkat çekiyor.

5 MAÇTA 1 GALİBİYET

Siyah-beyazlılar ligde çıktığı 5 deplasman maçında yalnızca Fenerbahçe karşısında galibiyet alabildi. Beşiktaş’ın deplasman karnesi 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet şeklinde gerçekleşti.

Alanyaspor 1-0 Beşiktaş

Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş

Amed Sportif 3-2 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Beşiktaş

Kasımpaşa 2-2 Beşiktaş

5 MAÇTA 4 PUAN ALABİLDİ

Beşiktaş bu 5 maçtan sadece 4 puan çıkarabildi. Sadece Fenerbahçe deplasmanında galip gelen siyah-beyazlılar, dış sahada toplam 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.