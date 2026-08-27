Beşiktaş\'ın yeni transferi Fabio Miretti, İstanbul\'da

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Juventus'un 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Fabio Miretti'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

MIRETTI, BEŞİKTAŞ İÇİN İSTANBUL'DA

Kulübü Juventus ve oyuncuyla anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, İtalyan yıldızı resmi sözleşme imzalamak üzere İstanbul'a getirdi. Miretti'yi taşıyan uçağın bugün saat 16.10 sularında İstanbul'a indi.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Sağlık kontrollerinden geçecek olan genç yetenek, prosedürlerin tamamlanmasının ardından kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan resmi imzayı atacak.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK ANLAŞMA

Beşiktaş yönetimi, Miretti transferini satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle tamamladı. Siyah-beyazlıların bu transfer için Juventus'a 2 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenildi. Sözleşmede yer alan 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun sezon sonunda kullanılması halinde oyuncuyla 4 yıllık kontrat imzalanacak.

SEZON PERFORMANSI

Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen yetenekli futbolcu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla çıktığı 31 resmi karşılaşmada 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.