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Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum - Son Dakika

Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum

06.02.2022 21:54
Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Antalyaspor maçından sonra açıklamalar yaptı. Hakemlerin kendisine karşı çifte standart uyguladığını belirten genç eldiven, "Şu an bu ligde oyuncu, kaleci olsun zaman geçirmeyen yok. Ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90'da uyarılıyor. Ben 30'da uyarılıyorum ve 70 dakika kart korkusuyla yaşıyorum." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'la golsüz berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda kaleci Ersin Destanoğlu, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunurken hakemlerin kendisine çifte standart uyguladığını belirtti.

Ersin Destanoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"BAŞKA KALECİLER YAPINCA 90'DA UYARILIYOR"

"Şu an bu ligde oyuncu, kaleci olsun zaman geçirmeyen yok. Ben yapınca hemen uyarılıyorum. Başka kaleciler yapınca 90'da uyarılıyor. 90'da uyarıp kart göstersen bir anlam ifade etmiyor. Ben 30'da uyarılıyorum ve 70 dakika kart korkusuyla yaşıyorum. Bunu anlıyorum. İnsanlar 'Ersin sen de zaman geçiriyorsun' diyebilir ama ben 30'da diğerleri niye 90'da uyarılıyor.

"DAHA DİKKATLİ OLMALARINI RİCA EDİYORUM"

Daha dikkatli olunmasını rica ediyorum. Kime ne yapıyorlarsa bana da öyle davransınlar. Bu maç sadece Abdulkadir Bitigen Hoca üstünden söylemek istemiyorum. Daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."

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Spor Toto Süper Lig, Ersin Destanoğlu, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'dan Antalya maçı sonrası büyük sitem: Bu korkuyla yaşıyorum - Son Dakika Spor


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