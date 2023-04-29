Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu

29.04.2023 00:29

Beşiktaş'ın futbolcusu Umut Meraş, Merve Aydemir ile dünya evine girdi. Düğüne Beşiktaş takımının futbolcuları ve yöneticileri de katıldı. Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'den çifte, "Çok çalışacaksınız, az harcayacaksınız. Çok tasarruf edeceksiniz. Çocuklarınıza iyi birer miras bırakacaksınız. Maneviyat da olacak" diye nasihat etti.

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Merve Aydemir ile dünyaevine girdi. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Siyah-Beyazlı takımdan pek çok futbolcu, arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu

ÇEBİ VE GÜNEŞ DE DÜĞÜNDE

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Samet Aybaba da şahitler arasında yer aldı.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu

ÇEBİ'DEN NASİHAT

FutbolArena'nın aktardığı habere göre Başkan Çebi çifte, "Belediye Başkanımız manevi tarafını çok güzel özetledi. Ben de ekonomisinden bahsedeyim. Çok çalışacaksınız, az harcayacaksınız, çok tasarruf edeceksiniz. Çocuklarınıza iyi birer miras bırakacaksınız. Maneviyat da olacak" sözleriyle nasihat etti.

Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin damat ve geline verdiği nasihat geceye damga vurdu
YORUMLAR
500
Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz Beşiktaş'tan Galatasaray derbisinde düdük çalacak hakem Ali Şansalan hakkında açıklama: Değiştirilmesine muhalefet etmeyeceğiz

Ahmet Nur Çebi, Umut Meraş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu - Son Dakika


Son Dakika
00:26 Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu
00:20 Beşiktaşlı futbolcu Umut'un düğününde Başkan Çebi'nin çifte verdiği nasihat geceye damga vurdu
23:56 Temsilcimiz Fenerbahçe, Yunanistan'dan büyük zaferle dönüyor! Final Four için dev adım
23:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı esnasında "Allah'ına gurban Adana" dedi, ardından Bahçeliye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:51 Yunanistan'da müthiş zafer! Fenerbahçe'den Final Four için dev adım
23:45 Togg ilk kullanıcılarına bu hafta sonu teslim ediliyor
23:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ına gurban Adana" sözleri sonrası Bahçeli'ye böyle seslendi: Bayılıyorlar buna
23:41 Sarı-kırmızılıların yıldız topçusu Icardi, idolünü açıkladı! Bir dönem Süper Lig'in yıldızıydı
23:36 AFAD, yaşadıkları şehirlere geri dönmek isteyen depremzedelerin yol masraflarını karşılayacak
23:30 Deprem sonrası yaşadıkları şehirlere geri dönmek isteyen isteyen afetzede vatandaşların yol masrafları karşılanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2023 00:35:38. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement