Beşiktaşlı Umut Meraş'ın düğününde Başkan Çebi'nin verdiği nasihat geceye damga vurdu

Beşiktaş'ın milli sol beki Umut Meraş, Merve Aydemir ile dünyaevine girdi. Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi Siyah-Beyazlı takımdan pek çok futbolcu, arkadaşını en mutlu gününde yalnız bırakmadı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş, çiftin nikah şahitliğini yaptı. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ve Samet Aybaba da şahitler arasında yer aldı.
FutbolArena'nın aktardığı habere göre Başkan Çebi çifte, "Belediye Başkanımız manevi tarafını çok güzel özetledi. Ben de ekonomisinden bahsedeyim. Çok çalışacaksınız, az harcayacaksınız, çok tasarruf edeceksiniz. Çocuklarınıza iyi birer miras bırakacaksınız. Maneviyat da olacak" sözleriyle nasihat etti.
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