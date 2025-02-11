Spor

Türkiye Büyükler Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Şampiyonası, Ankara'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Büyükler Salon Beyzbolu (Beyzbol5) Türkiye Şampiyonası, 14-16 Şubat tarihlerinde Pursaklar ilçesinde düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Ragbi Federasyonunun organizatörlüğünde düzenlenecek turnuvada, farklı illerden gelen takımlar şampiyonluk mücadelesi verecek. Hızlı tempolu ve dinamik yapısıyla dikkat çeken Beyzbol5, kapalı salonlarda oynanan ve yüksek seyir zevki sunan bir spor dalı olarak öne çıkıyor.

Türkiye Beyzbol5 Şampiyonası, Pursaklar Hentbol Spor Salonu'nda yapılacak.