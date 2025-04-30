Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un genç futbolcusu Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlıktan dolayı Polonya'da ameliyat oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da kalça bölgesinden sakatlık yaşayan Polonyalı futbolcu Jan Bieganski, ameliyat oldu.

Kırmızı-beyazlı kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Jan Bieganski, kalça bölgesinde yaşadığı labrum yırtığı nedeniyle Polonya'da ortopedi uzmanı Dr. Tomasz Piontek tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Oyuncumuzun tedavi süreci ve rehabilitasyon çalışmalarının bir bölümü ülkesinde devam edecektir" denildi. - SİVAS