Bigaspor evinde yenilgisiz, Altay yarın bu seriyi bitirmek istiyor - Son Dakika
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Bigaspor evinde yenilgisiz, Altay yarın bu seriyi bitirmek istiyor

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Bigaspor evinde yenilgisiz, Altay yarın bu seriyi bitirmek istiyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Altay, yarın Bigaspor deplasmanında 4 haftalık galibiyet hasretini bitirmeye çalışacak. Son 4 maçında 3 yenilgi ve 1 beraberlik alan Altay 10 puanla 11'inci sırada; evinde 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bigaspor ise 17 puanla 9'uncu sırada.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son olarak Başkent deplasmanında Etimesgut SK'ya 3-0 yenilerek galibiyet özlemi 4 haftaya yükselen Altay, yarın Bigaspor'un konuğu olacak. Biga İlyas Bayram Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak 11'inci hafta mücadelesinde Cem Arayan düdük çalacak.

Ligde son 4 haftada 3 mağlubiyet, 1 beraberlik alan Altay, 10 maçta 10 puan toplayıp 11'inci sırada yer buldu. Çanakkale ekibi ise aynı periyotta 17 puan toplayarak 9'uncu basamakta yer aldı.

Altay, iç sahada çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan Bigaspor'a seyircisi önündeki ilk yenilgisini tattırmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan stoper Yunus Efe dışında eksik bulunmuyor.

Kaynak: DHA
BigasporFutbolSporSon Dakika

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SON DAKİKA: Bigaspor evinde yenilgisiz, Altay yarın bu seriyi bitirmek istiyor - Son Dakika
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