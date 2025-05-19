Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı - Son Dakika
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Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, 7. Etnospor Kültür Festivali'ne ilişkin detayları aktardı. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin tamamen ücretsiz olacağını belirten Bilal Erdoğan, Fenerbahçe başkan adaylığı hakkında çıkan iddialara da net cevap verdi. Bilal Erdoğan, ''Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum.'' dedi.

19.05.2025 20:56  Güncelleme: 21:05
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Dünya Etnospor Birliği Başkanı ve Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na aday olacağı ile ilgili iddialara cevap verdi.

''FENERBAHÇE BAŞKAN ADAYI DEĞİLİM''

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 22-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek Etnospor Kültür Festivali ile ilgili A Haber'de canlı yayın programına konuk olan Bilal Erdoğan, Fenerbahçe'ye başkan adayı olmayacağını açıkladı.

Bilal Erdoğan açıklamasında, "Hayır aday değilim. Tabii ki Fenerbahçe daha iyi yönetilsin istiyorum. O günlerin hayalini kurmaya devam edeceğiz. Bizim takımımız, Cumhurbaşkanımızın da tuttuğu takım!" şeklinde konuştu.

''1 MİLYON ÜZERİNDE KATILIMCI BEKLİYORUZ''

Gerçekleşecek festival hakkında da yorum yapan Bilal Erdoğan, Katılımda her geçen yıl artışımız var. Elbette daha da önemlisi biz her sene etkinlik bittikten sonra katılımcılara soruyoruz, nasıl diye eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Onlardan yeni ipuçları almaya çalışıyoruz. Gelecek sene bu işi daha iyi yapalım diye bunları planlıyoruz. Onun dışında da kamuoyuna da soruyoruz. Mesela Etnospor'u biliyor musunuz diye soruyoruz. Herkesin aklında da hemen festival geliyor İstanbul'da. Dolayısıyla artık Etnospor'un ve Etnospor festivalinin bilinirliği de artıyor, insanlar geldikleri zaman da keyif alıyor. Alanı daha kompak hale getirmeye çalışıyoruz. Daha rahat gezilir hale getirmeye çalışıyoruz. İnsanlar işte metrodan veya otobüsten çok fazla yürümesin. Çok fazla yorulmasın. Hani bütün gününü rahatça geçirebilsin diye hedefliyoruz. Bu 4 gün çok perşembe pazar çok havanın açık olacağı güzel günler olarak gözüküyor. Çok gölgelik alanlar oluşturmaya çalışıyoruz, insanların susuz kalmaması için bol miktarda su ikram etmeyi planlıyoruz. Yani perşembe cuma 300-400 bin okul öğrencisinin geldiği bir alanda hafta sonu teveccühü ile biz genelde hani 700, 800 bin, 1 milyon gibi oralarda bir kalabalık bekliyoruz doğrusu.'' ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı\'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı

Bilal Erdoğan, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilal Erdoğan Fenerbahçe Başkanlığı'na aday olacak mı? Canlı yayında açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Deniz Kisa:
    Oglum Bilal sen kucuk islerle ugrsma evdeki paralari sifirla sen 73 27 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Açlıktan Nefesi kokanlar yorumlar yapar şimdi 20 46 Yanıtla
  • Aykut Kalkan:
    bilal paralari sakla 32 19 Yanıtla
  • Ali Mutlu:
    Desene Fenerinde damına doyacaklar. 36 13 Yanıtla
  • Göztepeli:
    yönetim kurulu listesi ya siyasi parti liderlerinin akrabaları ya yakınlığı olan kişiler. son trt yayınında da, birileri Cumhurbaşkanımızla yakınlığımızdan rahatsız oluyor denildi. zaten sürekli bastakileri ziyaret edip duruyor :) doğrudan gelmeniz de sürpriz olmaz ama gerek de yok :) 42 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    amannn. Allah esirgesin. bu adam değil feneri. üç tane koyun gudemez. bir o eksikdi. ok atsın bu. başka bir iş yapamaz. babası sayesinde yaşayan kralcik 22 12 Yanıtla
  • Cengiz Kesici:
    17,,,,25 ARALIK TA YEDİĞİ PARALAR BAYAĞI YARAMIŞ.ADAM TAM BİR EKONOMİST OLMUŞ.YAKINDA MERKEZ BANKASI BAŞKANI OLURSA ŞASIRMAYIN. 15 3 Yanıtla
  • Mert Kartal:
    Ara sıra bu kişinin haberini yapın lütfen.GÜLMEYİ UNUTTUK ÇÜNKÜ. 7 3 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    bence acilen futbola başlamalı, baksana gözlerini gençlere dikmişler az çok eğitimi görüyorsunuz bu adam hangi vasifla eğitime katkı sağlıyor proje yazıyor, bunlar f.to nün cocuklari bunu salak olan bile bilir, bu adam çok cahil ama gücü var vallah Allah ülkemize sabır versin, 3 koyunum olsa emanet etmem ama belli ki eğitim i bu tiplere emanet etmişler ediyorlar da 7 1 Yanıtla
  • Gy224466:
    Ağa babası gelse kazanamaz. Ne mutlu Fenerbahçe var. 2 2 Yanıtla
  • mehmet:
    FENERBAHÇE'NİN NE 1 KURUŞ HARAM PARAYA NEDE HARAM KUPA VE ŞAMPİYONLUKLARA İHTİYACI İHTİYACI VAR MEMLEKETİ SOYUP SOĞANA ÇEVİR DEDİKLERİ YETMEMİŞ GİBİ FETÖ İLE BERABER ALAMADIKLARI FENERBAHÇEYİ ELEMİ GEÇİRECEKLER 1 1 Yanıtla
  • 768107:
    Sen kimsinki FB aday olmaya niyet ediyorsun sen kimsin 0 1 Yanıtla
  • Elisa21:
    BİLAL HAYIR OLMAYACAM DİYOR SARHOŞLAR HALEN YORUM YAPIYOR ALİ KOÇ BAŞINIZDAN FAZLA TEPE TEPE KULLANIN 1 0 Yanıtla
  • Turgut Yıldız:
    :)))) istersen aday olsa boyunun ölçüsünü al. babasından fırça yememek için aday olamaz seçimde kayıp edeceğini biliyor 0 1 Yanıtla
  • Mustafa Candan:
    başkan olmaz da olursa 10 yıl üst üste şampiyonluk ne diyorsunuz canim cefakar Fenerbahçe taraftarı.. size soru? 0 0 Yanıtla
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