Bilecik 1. Amatör Lig'de 5. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 5. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig\'de 5. Hafta Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta mücadeleleri sonucunda A Grubu'nda Söğütspor, 1969 Bilecik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. B Grubu'nda ise Pazaryerispor, Gülümbespor'u 4-2 yenerken, Bilecik Gençlerbirliğispor Vezirhanspor'u 11-2 ile geçti.

11.12.2024 10:53  Güncelleme: 10:55
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Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kalırken, A Grubu'nda Söğütspor 5'te 5 yaparak zirveyi bırakmadı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 5'inci hafta geride kalırken, A Grubu'nun lideri Söğütspor kendi evinde 1969 Bilecik Spor Kulübü 3-0 yenerek, liderliğini sürdürdü. Grupta diğer maçlarda 1299 Bilecik Kulübü -Cihangazispor ve Kürespor - Karaköyspor 0-0'lık skorla berabere kaldı. Söğütspor aldığı bu galibiyet ile puanını 15'e çıkarırken, 1969 Bilecik Spor Kulübü 10 puanla kaldı. Cihangazispor ile 1299 Bilecik Kulübü 7'şer puanla 3 ve 4'üncü sırayı paylaştılar. A Grubu'nda Gölpazarı Belediyespor bu haftayı BAY geçti.

B Grubu'nun 5'inci haftasında lider Pazaryerispor, Gülümbespor deplasmanında 4-2'lık galibiyetle ayrılırken, grubun flaş takımı Bilecik Gençlerbirliğispor kendi evinde Vezirhanspor'u 11-2 mağlup etti. Bozüyük İçköyspor kendi evinde Osmaneli Gençlerbirliğispor'a 3-1 mağlup olurken, 1308 Osmanelispor kendi evinde Akpınarspor'u 2-0 ile geçti. Ligde 11 puanla liderliğini sürdüren Pazaryerispor'u, 10 puanla Bilecik Gençlerbirliğispor, 9'ar puanla 1308 Osmanelispor ve Akpınarspor takip etti. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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