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Bilecik 1. Amatör Lig'de İlk Yarı Sonuçları - Son Dakika
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Bilecik 1. Amatör Lig'de İlk Yarı Sonuçları

Bilecik 1. Amatör Lig'de A grubunda Söğüt, B grubunda ise 1308 Osmaneli Belediyespor lider olarak ilk yarıyı tamamladı. A grubunda Söğütspor, 1299 Bilecik Kulübünü 5-1 mağlup ederken, B grubunda 1308 Osmaneli Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u 5-0 yendi. Söğütspor A grubunda liderliğe yükselirken, 1308 Osmaneli Belediyespor B grubunda lider oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig\'de İlk Yarı Sonuçları
28.12.2023 - 10:31,  Güncelleme: 10:46
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Bilecik 1. Amatör Lig'de ilk yarı sona ererken, A grubunda Söğüt, B grubunda 1308 Osmaneli Belediyespor lider tamamladı.

Bilecik 1. Amatör Lig'de 7'şer takımlı A ve B gruplarında 6'ıncı hafta geride kalırken, ligin ilk yarısının son maçlarında toplamda 30 gol atıldı. A grubundan lider Söğütspor grubun flaş takımı 1299 Bilecik Külübünü kendi evinde 5-1 mağlup ederken, Vitraspor deplasmanda Gölpazarı Belediyespor'u 2-0 yendi. Grubun son maçında Kürespor, Güneşspor deplasmanında adeta gol olup yağdı. Kürespor rakibini 11-2 yenerken, Gülümbespor bu haftayı BAY geçti. Bu sonuçlardan sonra Söğütspor 15 puanla liderliğe yükselirken, Vitraspor ve 1299 Bilecik Kulübü 13'şer puanla 2 ve 3'üncü sırayı paylaştılar. Gölpazarı Belediyespor 12 puanla grupta 4'üncü sırada yer alırken, Kürespor 6 puanla 5'inci sırada, Gülümbespor 3 puanla 6'ıncı sırada yer aldı. Ligde henüz puanı bulunmayan Güneşspor lifin ilk yarısını son sırada tamamladı.

Ligde 6'da 6 yaptı

B grubunda ise; ligde 6'da 6 yaparak kalesinde bir gol bile görmeyen 1308 Osmaneli Belediyespor ligin ilk yarısını lider tamamlandı. İlk yarının son maçında Osmaneli derbisinde 1308 Osmaneli Belediyespor, Osmaneli Gençlerbirliği Spor'u 5-0 yenerken, Karaköyspor, Pazaryerispor 1-0 yendi. İçköyspor deplasmanda karşılaşacağo Dodurgaspor'un maça çıkmasını nedeniyle maçı 3-0 hükmen kazandı. Akpınarspor bu haftayı BAY geçerken, ligin ilk yarısını 18 puanla 1308 Osmaneli Belediyespor lider tamamladı. Osmaneli Gençlerbiliği Spor ile İçköyspor 12'şer puanla 2 ve 3'üncü sırada yer aldılar. 7'şer puanda bulunan Akpınarspor ve Pazaryerispor 4 ve 5'inci sırada yer alırken, ligde henüz puanı bulunmayan Dodurgaspor ligin son sırasında yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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