Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Kuraları Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Kuraları Çekildi

Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Kuraları Çekildi

Bilecik 1. Amatör Lig play-off kuraları belirlendi, maçlar seyircisiz oynanması talep edildi.

28.03.2025 10:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik 1. Amatör Lig şampiyonunun belli olacağı play-off müsabakalarının ilk etap kuraları belli oldu.

İstasyon Spor Kompleksi Toplantı Salonunda düzenlenen Bilecik 1. Amatör Lig play-off müsabakaları kura çekimine ASKF Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi İsmail Özdil, Bilecik İl Hakem Kurulu Başkanı İsa Yaldız, kulüp başkanları ve yöneticiler katıldı. A ve B grubunu lider bitiren takımlar kuralara girmedi. A Grubunu ikinci bitiren 1969 Bilecik Kulübü ile üçüncü bitiren Karaköyspor 6 Nisan saat 16.00'da Pazaryeri İlçe Stadından karşı karşıya gelirken, B grubunu ikinci bitiren Bilecik Gençlerbirliği Spor ile üçüncü bitiren Osmanelispor 5 Nisan günü saat 16.00'da Gölpazarı ilçe stadında karşı karşıya gelecekler. Bu maçları kazanlar takımlar gruplarında lider olan Söğütspor ve Pazaryerispor ile karşılaşacak.

Polis seyircisiz oynanmasını istedi

Toplantıya katılan emniyet yetkileri maçların seyircisiz oynanmasını isterken, buna bütün takımlar karşı çıktı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, bilecik, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Kuraları Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:42 Memur emeklilerine çifte müjde Memur emeklilerine çifte müjde
10:09 7,7’lik deprem Bangkok’taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti 7,7'lik deprem Bangkok'taki gökdeleni saniyeler içinde yerle bir etti
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
17:34 Kadınlar Süper Ligi’nde tarihe geçen skor Tam 19 farkla yendiler Kadınlar Süper Ligi'nde tarihe geçen skor! Tam 19 farkla yendiler
17:26 Ünlü isimler iftar davetinde buluştu Ünlü isimler iftar davetinde buluştu
17:16 Burcu Esmersoy’un gizli yatırımı Toplam değeri 20 milyon TL’ye yaklaştı Burcu Esmersoy'un gizli yatırımı! Toplam değeri 20 milyon TL'ye yaklaştı
17:16 Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti Bağışlanan organdan kuduz kapan adam hayatını kaybetti
17:15 12 Dev Adam’ın EuroBasket’teki rakipleri belli oldu 12 Dev Adam'ın EuroBasket'teki rakipleri belli oldu
17:11 RTÜK, Fatih Altaylı’ya 72 saat süre verdi RTÜK, Fatih Altaylı'ya 72 saat süre verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 12:03:30. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik 1. Amatör Lig Play-Off Kuraları Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement