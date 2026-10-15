Bilecik PGL ekibi Osmanelispor, kanat Zafer Şensoy\'u renklerine bağladı

Bilecik PGL ekibi Osmanelispor, kanat Zafer Şensoy'u renklerine bağladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
PGL'de Bilecik'i temsil edecek Osmanelispor, sezon öncesi transfer çalışmalarında tecrübeli kanat oyuncusu Zafer Şensoy'u kadrosuna kattı. Başkan Akın Okumuş, Şensoy'un tecrübe ve birikimiyle takıma önemli katkı sağlayacağına inandıklarını belirterek ona başarılar diledi.
Bilecik'in bu yıl Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek olan Osmanelispor, tecrübeli kanat oyuncusu ile anlaştı.
nu 18 Ekim pazar günü saat 13: 00'da PGL 2026-2027 sezonun ilk maçında evinde Hendekspor'u konuk edecek Osmanelispor sezon öncesinde hazırlarını sürdürüyor. Sezon öncesi eksik görülen yerlere transferlerini sürdüren kırmızı-yeşilli ekip son olarak kanat oyuncu Zafer Şensoy ile anlaştı. Anlaşma sonrası bir açıklama yapan Osmanelispor Başkanı Akın Okumuş, "Kulübümüz, tecrübeli futbolcu Zafer Şensoy ile anlaşmaya varmıştır. Sahip olduğu tecrübe ve birikimiyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Zafer Şensoy'a Osmanelispor ailemize hoş geldin diyor, kırmızı-yeşil formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" dedi.
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