Bilecik'te ÜNİDES Projesi Duyuruldu - Son Dakika
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Spor

Bilecik'te ÜNİDES Projesi Duyuruldu

Bilecik\'te ÜNİDES Projesi Duyuruldu

ÜNİDES zirvesi 11 Aralık'ta yapılacak, öğrenci kulüplerine 50-100 bin TL destek verilecek.

10.12.2024 15:00
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BİLECİK (İHA) – Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, bakanlıkları Üniversite Kulüpleri İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) zirvesinin Bilecik'te gerçekleşecek olan programa katılım sağlayan öğrencilere, 50 ile 100 bin TL arasında ayni destek sağlanacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrenci kulüplerine destek olmak amacıyla başlatılan proje olan ÜNİDES sayesinde öğrenci kulüpleri, projelerini hayata geçirme fırsatı buluyor ve gençlerin gelişimine katkı sağlanıyor. Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından ÜNİDES lansmanı 11 Aralık'ta Bilecik'te gerçekleştirilecek. ÜNİDES projesi hakkında ayrıntılı bilgilendirmelerde bulunan Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, program kapsamında, üniversite mevzuatlarına uygun olarak onaylanmış öğrenci topluluklarının projelerine 50 bin TL - 100 bin TL arasında ayni destek sağlanacağını belirtti.

İlk dönem başvurularında Türkiye'nin dört bir yanından tam 304 proje başvurusu yapıldığını kaydeden Müdür Özdemir, "Bu başvurular arasından 104 proje hibe almaya hak kazandı.2. dönem başvurularının açılmasıyla çok sayıda proje yeni dönemde de hibe alma fırsatı yakalayacak" dedi.

Yeni başvuruda bulunarak desteklerden yararlanmak isteyen öğrenciler için ise son başvuru tarihi 26 Aralık 2024 olarak açıklandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Bilecik'te ÜNİDES Projesi Duyuruldu - Son Dakika

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